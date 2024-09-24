В Туле испекли самый большой крендель в России

Представители «Книги рекордов России» на днях зафиксировали тульский рекорд — самый большой тиражный крендель в стране. Почему тиражный? Потому что он не один. Такие изделия делают партией от 10 штук. Столько испекли и в Туле для фиксации рекорда.

Средний вес одного кренделя — около 7 кг. Схожий рекорд регистрировали в 2017 году в Тамбове, где был испечен крендель весом 5 кг.

После того как рекорд был зарегистрирован, кренделя-рекордсмены достались гостям праздника в качестве угощения.

Крендель (от нем. krengel) — витая булка из сдобного теста в форме буквы «В» или цифры 8. Благодаря запоминающейся форме крендель стал символом пекарского дела, часто изображается на вывесках булочных и уже более 700 лет служит в Европе цеховым гербом.

Обрядовая выпечка в форме кренделей известна во многих странах Европы со Средних веков. В XVII веке крендели (брецели, претцели) стали символом бессмертной любви. В 1614 году королевские пары использовали крендель на своих свадебных церемониях, чтобы скрепить любовную связь.