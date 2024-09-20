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Тульским семьям выплатят остатки материнского капитала
Фото: ru.freepik.com.

Тульским семьям выплатят остатки материнского капитала

Речь идет о тех, у кого на сертификате осталось менее 10 тыс. рублей.

Возможности использования материнского капитала в России постоянно расширяются. Семьи, у которых на сертификате материнского капитала осталось менее 10 тыс. рублей, смогут получить эти средства в виде единовременной выплаты.

В Тульской области, по данным регионального отделения СФР,  единовременные выплаты остатка средств материнского капитала смогут получить 3696 семей. Всем им уже направлены соответствующие уведомления на портале госуслуг.

Для получения единовременной выплаты нужно подать заявление на портале госуслуг либо в любой клиентской службе Отделения СФР по Тульской области.

Заявление на получение единовременной выплаты будет рассмотрено в течение 10 рабочих дней, а перечисление средств займет не более 5 рабочих дней. Деньги будут перечислены на банковский счет, указанный в заявлении.

Размер выплаты составит фактическую сумму, оставшуюся на сертификате заявителя, не превышающую 10 тысяч рублей.

В 2024 году размер материнского капитала составляет 630 тыс. руб. на первого ребенка и 833 тыс. — на второго. Средства можно направить на улучшение жилищных условий, ежемесячные выплаты на малышей до 3 лет, обучение детей, социальную адаптацию детей с инвалидностью, накопительную пенсию мамы. Можно выбрать один вариант или распределить деньги по нескольким направлениям.

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