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В Тульской области против гриппа вакцинировалось более 185 тысяч жителей
Фото Дмитрия Дзюбина.

В Тульской области против гриппа вакцинировалось более 185 тысяч жителей

В Роспотребнадзоре напомнили, что оптимальный срок вакцинации – сентябрь-ноябрь.

В Тульской области продолжается иммунизация против гриппа. За счет средств федерального бюджета в регион поступили противогриппозные вакцины. Это «Совигрипп» и «Флю-М» для иммунизации взрослых — 119 740 доз, а также «Ультрикс Квадри» — для иммунизации детей и беременных, 58 510 доз.

В региональном Роспотребнадзоре уточнили, что дополнительно, за счет средств областного бюджета, закуплена вакцина «Гриппол плюс» для иммунизации взрослого населения, не входящего в группы риска в рамках национального календаря. Количество доз — 10 625.

По состоянию на 16 сентября против гриппа привито 185 135 человек, из них — 53 888 детей и 131 247 взрослых.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области напоминает, что оптимальный срок вакцинации от гриппа — сентябрь–ноябрь, до начала сезонной циркуляции вируса.

Эпидемиологическая ситуация по гриппу в регионе благополучная. По данным лабораторного мониторинга, в области отмечается циркуляция вирусов негриппозной этиологии.

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сегодня, в 17:11 +1
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