С начала года жители Тульской области 961 раз жаловались на протечки кровли в многоэтажках

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В Тульской области с января по август 2024 года в государственную жилищную инспекцию (ГЖИ) поступило 961 обращение о протеканиях кровли. Кроме того, жители оставили 624 жалобы о качестве предоставления коммунальной услуги по водоснабжению и ремонту инженерных систем, пишут «Известия».

— С 1 января 2024 г. в адрес управляющих организаций выдано 57 предписаний об устранении выявленных нарушений, а также проведено 24 контрольно-надзорных мероприятия по фактам ненадлежащего содержания инженерных коммуникаций в многоквартирных домах, — рассказали в региональной инспекции.

В частности, были выявлены протечки, негерметичность, коррозия и местные повреждения труб.

По результатам опроса, проведенного в 2023–2024 годах «Народным фронтом», более трети российских жителей отмечали наличие проблем, связанных с санитарным содержанием площадок и лестничных пролетов, лифтов, холлов подъезда, мусоропровода, подвала, а также с содержанием придомового земельного участка, включая благоустройство, озеленение, уборку снега, и с текущим ремонтом.