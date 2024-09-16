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Движение на участке ул. Демонстрации временно перекроют: автобусы пойдут по измененной схеме

Движение на участке ул. Демонстрации временно перекроют: автобусы пойдут по измененной схеме

Ограничения будут действовать с 22.00 20 сентября до 6.00 23 сентября.

По информации управления по транспорту и дорожному хозяйству, в связи с ремонтными работами на тепловой сети на пересечении ул. Демонстрации и ул. Вересаева будет временно ограничено движение всех видов транспорта.

На время проведения работ по ул. Вересаева участке от ул. Революции до ул. Демонстрации будет организовано двустороннее движение.

Маршруты № 12 и № 55 будут временно ходить по измененной схеме.

Маршрут

Схема 

12

Завод РТИ — Птицефабрика «Тульская»

ул. Сурикова — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Дмитрия Ульянова — ул. Первомайская — ул. Фрунзе-ул. Демонстрации — ул. Советская — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Кирова — ул. Каракозова — ул. Индустриальная — Веневское шоссе

55

Ивановские дачи — мкр. Петровский квартал

пр. Ленина — ул. Станиславского — ул. Николая Руднева — ул. Агеева — ул. Тимирязева — ул. Михеева — ул. Кауля — ул. Оборонная — ул. Советская — ул. Демонстрации — ул. Фрунзе — ул. Первомайская — ул. Дмитрия Ульянова — Красноармейский пр-т — ул. Фрунзе — ул. Коминтерна — ул. Федора Смирнова — Павшинский мост — ул. Чмутова

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