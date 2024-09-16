Движение на участке ул. Демонстрации временно перекроют: автобусы пойдут по измененной схеме

Ограничения будут действовать с 22.00 20 сентября до 6.00 23 сентября.

По информации управления по транспорту и дорожному хозяйству, в связи с ремонтными работами на тепловой сети на пересечении ул. Демонстрации и ул. Вересаева будет временно ограничено движение всех видов транспорта.

На время проведения работ по ул. Вересаева участке от ул. Революции до ул. Демонстрации будет организовано двустороннее движение.

Маршруты № 12 и № 55 будут временно ходить по измененной схеме.