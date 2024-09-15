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Тульская область подготовила подшефную территорию Мариуполя к отопительному сезону
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Тульская область подготовила подшефную территорию Мариуполя к отопительному сезону

Для выполнения аварийно-восстановительных работ на подшефной территории усилена бригада специалистов.

15 сентября заместитель председателя правительства Тульской области Наталья Аникина проинспектировала готовность объектов социальной сферы и коммунальной инфраструктуры на подшефной территории Мариуполя к предстоящему отопительному сезону. 

В Орджоникидзевском районе города силами специалистов из Тульской области заменены 480 м сетей водоснабжения и 570 м сетей теплоснабжения. Они обеспечат подачу ресурсов на многоквартирные дома и социальные объекты. Сейчас дополнительно по запросу администрации города сверх плана перекладываются еще порядка 100 м сетей теплоснабжения. 

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Также проведено техническое обслуживание котельной мощностью 19,5 МВт. Она была построена силами региона в 2022 году. С объекта подается тепло на порядка 50 объектов района, включая жилые дома, школу и детский сад.

«Мы не только восстанавливаем жилые дома и объекты инфраструктуры на подшефной территории Орджоникидзевского района, но и обеспечиваем их дальнейшее обслуживание. Поэтому в преддверии начала отопительного сезона по поручению губернатора Дмитрия Миляева на всех объектах, а это школа, детский сад, лицей, общежитие и многоквартирные дома, в полном объёме была проведена проверка и опрессовка систем отопления», - отметила Наталья Аникина.

Подготовка к отопительному сезону полностью завершена. Для выполнения аварийно-восстановительных работ на подшефной территории усилена бригада специалистов.

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