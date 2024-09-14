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В России предложили увеличить алименты до 75% от дохода для предотвращения разводов
Фото: ru.freepik.com.

В России предложили увеличить алименты до 75% от дохода для предотвращения разводов

Экономист Алексей Зубец считает, что потенциальный развод станет для инициатора «экономической катастрофой».

Директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец предложил радикальную меру для уменьшения количества разводов в России — увеличить размер алиментов до 75% от заработка. Это, по мнению экономиста, заставит мужчин, бросивших свои семьи, выплачивать большую часть дохода на содержание детей «всю оставшуюся жизнь».

Зубец озвучил свою идею в эфире радиостанции «Говорит Москва», подчеркнув, что в случае развода для родителя, покидающего семью, последствия должны быть настолько серьезными, что развод станет экономически невыгодным. 

«Алименты в идеале должны достигать трех четвертей от дохода, если там не один ребенок. То есть ему останется от его зарплаты три копейки, и всю оставшуюся жизнь он будет работать на свою брошенную семью. <…> Любой человек должен понимать, что если он родил ребенка, уйти из семьи он может, но это будет его экономическая катастрофа на всю оставшуюся жизнь», — отметил он.

Экономист считает, что подобные жесткие меры помогут сократить число разводов в стране, так как каждый потенциальный развод станет для инициатора «экономической катастрофой». Однако Зубец также подчеркнул, что эта мера может иметь негативные последствия для рождаемости в стране.

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Автор:
сегодня, в 21:08 −3
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