В Туле из-за ремонта изменят схему движения двух трамваев

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Речь идет о трамваях № 12 и 13.

В Туле в связи с капитальным ремонтом трамвайных путей на улице Агеева схема движения трамваев № 12 и 13 временно изменится.

С 12 сентября по 20 октября с 21.00 до 05.00 они будут ездить:

№

м-та Наименование маршрута Кол-во единиц Схема движения 12 пос. Менделеевский — ул. Штыковая 5 пр-т Ленина — ул. Болдина — ул. Оружейная — ул. Фридриха Энгельса — ул. Советская — ул. Октябрьская — ул. М. Горького 3 Красный перекоп — ул. Советская — ул. Октябрьская — ул. М. Горького 13 пос. Менделеевский — ст. Металлург 2 пр-т Ленина — ул. Болдина — ул. Оружейная — ул. Фридриха Энгельса — ул. Советская — Чулковский мост — ул. Пролетарская — ул. Епифанская — ул. Марата — ул. Плеханова — ул. Металлургов 2 Красный перекоп — ул. Советская — Чулковский мост — ул. Пролетарская — ул. Епифанская — ул. Марата — ул. Плеханова — ул. Металлургов

Туляков и гостей города просят учитывать информацию.