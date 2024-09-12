В Туле из-за ремонта изменят схему движения двух трамваев

В Туле в связи с капитальным ремонтом трамвайных путей на улице Агеева схема движения трамваев № 12 и 13 временно изменится.
С 12 сентября по 20 октября с 21.00 до 05.00 они будут ездить:
|
№
|
Наименование маршрута
|
Кол-во единиц
|
Схема движения
|
12
|
пос. Менделеевский — ул. Штыковая
|
5
|
пр-т Ленина — ул. Болдина — ул. Оружейная — ул. Фридриха Энгельса — ул. Советская — ул. Октябрьская — ул. М. Горького
|
3
|
Красный перекоп — ул. Советская — ул. Октябрьская — ул. М. Горького
|
13
|
пос. Менделеевский — ст. Металлург
|
2
|
пр-т Ленина — ул. Болдина — ул. Оружейная — ул. Фридриха Энгельса — ул. Советская — Чулковский мост — ул. Пролетарская — ул. Епифанская — ул. Марата — ул. Плеханова — ул. Металлургов
|
2
|
Красный перекоп — ул. Советская — Чулковский мост — ул. Пролетарская — ул. Епифанская — ул. Марата — ул. Плеханова — ул. Металлургов
Туляков и гостей города просят учитывать информацию.