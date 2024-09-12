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В Туле из-за ремонта изменят схему движения двух трамваев
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле из-за ремонта изменят схему движения двух трамваев

Речь идет о трамваях № 12 и 13.

В Туле в связи с капитальным ремонтом трамвайных путей на улице Агеева схема движения трамваев  № 12 и 13 временно изменится.

С 12 сентября по 20 октября с 21.00 до 05.00 они будут ездить:

№ 
м-та

Наименование маршрута

Кол-во единиц

Схема движения

12

пос. Менделеевский  ул. Штыковая

5

 

пр-т Ленина  ул. Болдина  ул. Оружейная  ул. Фридриха Энгельса  ул. Советская  ул. Октябрьская  ул. М. Горького

 

3

Красный перекоп  ул. Советская  ул. Октябрьская — ул. М. Горького

13

пос. Менделеевский  ст. Металлург

2

пр-т Ленина — ул. Болдина — ул. Оружейная — ул. Фридриха Энгельса — ул. Советская — Чулковский мост — ул. Пролетарская — ул. Епифанская — ул. Марата — ул. Плеханова — ул. Металлургов

 

2

Красный перекоп — ул. Советская — Чулковский мост — ул. Пролетарская — ул. Епифанская — ул. Марата — ул. Плеханова — ул. Металлургов

Туляков и гостей города просят учитывать информацию.

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Автор:
сегодня, в 13:49 0
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