Дмитрий Миляев вступил в должность губернатора Тульской области

Фото пресс-службы правительства Тульской области. Видео с прямой трансляции телеканала Первый Тульский.

Церемония началась с торжественного внесения Государственного флага России, флага Тульской области, официальных символов власти — Устава (Основного Закона) Тульской области и Знака губернатора Тульской области. Дмитрий Миляев на выборах губернатора Тульской области одержал победу с результатом 78,53% голосов.

Избранный губернатор Тульской области Дмитрий Миляев принес присягу и заверил ее подписью. Затем глава региона обратился с приветственной речью к участникам церемонии:

— Благодарю Президента России Владимира Владимировича Путина и всех жителей Тульской области за оказанное доверие. Возглавлять Тульскую область — это большая честь и ответственность. Весь наш регион — это мой дом, моя малая родина. На своем посту я продолжу делать все, чтобы регион не только сохранил уже достигнутые результаты, оставаясь в числе лидеров по многим показателям, но и уверенно развивался дальше. Чтобы экономика области была сильной и самодостаточной, чтобы развивалась социальная сфера, и Тульская область была местом, где каждый может комфортно жить, учиться, трудиться и воспитывать детей.

Успех любых планов, программ и проектов напрямую зависит от нашей сплоченности, общего искреннего стремления развивать регион по всем направлениям. Будем двигаться вперед, сохраняя лучшее!

С победой на выборах и вступлением в должность губернатора Тульской области Дмитрия Миляева поздравил помощник Президента РФ, секретарь Госсовета РФ Алексей Дюмин.

— За прошедшие восемь лет управленческой команде Тульской области удалось добиться серьезного прорыва по ряду направлений. Это и экономика, и инвестиции, и спорт, и культура, и туризм, и многое другое. Уверен, что под Вашим руководством регион сохранит и приумножит этот задел. И что своей работой в должности Губернатора Вы оправдаете доверие жителей и Президента России Владимира Владимировича Путина, — сказал Алексей Дюмин.

Он подчеркнул, что Тульская область во все времена была и остается форпостом, оружейной столицей России, и она всегда будет в зоне особого внимания федерального центра.

Полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев поздравил Дмитрия Миляева от имени и по поручению Президента РФ Владимира Путина.

— Уверен, что Ваши профессионализм, решительность, опыт, а главное — искреннее доверие людей, помогут Вам обеспечить динамичное развитие региона. Для команды Губернатора, опирающейся на широкую общественную поддержку, любые задачи по плечу. Как отмечал глава нашего государства Владимир Владимирович Путин, Россия ответит на любые вызовы, потому что мы все — одна страна, один большой и сплоченный народ», — сказал Игорь Щеголев.

На церемонии присутствовала университетский педагог Дмитрия Миляева, Ираида Тимофеевна Василенко.

— Мой педагогический стаж 62 года. Сейчас я продолжаю работать в ТГПУ им. Л. Н. Толстого как председатель Совета ветеранов. А раньше я специализировалась на методике преподавания истории. Студента Миляева помню очень хорошо. Дмитрий Вячеславович, хотя я имею право сейчас назвать его просто Димой, выпускник 1997 года. В памяти он остался как студент, стремящийся к знаниям. Он окончил университет с красным дипломом. Надеюсь, он будет продолжать все те лучшие традиции, заложенные в вузе, чтобы быть добрым к людям, чтобы у него ум был согрет сердцем. Это самое главное — в мудрости людей. И будет он отличным губернатором!

Юрий Цкипури, депутат Тульской областной Думы:

— Дмитрий Вячеславович — туляк. Я его знаю уже лет двадцать. Активную деятельность он развил, когда был министром сельского хозяйства региона, затем когда был главой администрации Тулы. Очень хваткий, энергичный, знающий дело. Он прошел уже все ступени, знает хозяйство, нашу депутатскую деятельность, избрание его губернатором логично — другого человека мы, туляки, не представляли. Самый лучший выбор и самые оптимистичные у народа ожидания и планы. Под руководством Дмитрия Вячеславовича мы будем идти все выше и выше.

Я, как врач, в первую очередь желаю ему здоровья. Выдержки, потому что задачи стоят серьезные и они гораздо шире, чем были еще год назад. И хорошей команды рядом!

Михаил Малишевский, министр здравоохранения Тульской области:

— Дмитрий Вячеславович — потрясающий человек, мы с ним познакомились, когда он еще возглавлял городскую администрацию. И потом, на посту первого вице-губернатора, он курировал наш социальный блок. Могу сказать, что это удивительный человек, у него потрясающие деловые качества, он вникает во все до мелочей, со стопроцентной памятью. Ну и человеческие качества: душевная доброта, понимание, любовь к Туле и жителям Тульской области.

Любой человек может напрямую обратиться к губернатору со своими проблемами — это удивительно. Дмитрий Вячеславович является продолжением команды Дюмина, преемственность власти — это очень важно. Желаю Дмитрию Вячеславовичу успехов на новом поприще, мы будем выполнять все его поручения.

Татьяна Ларина, уполномоченный по правам человека в Тульской области:

— Я знаю Дмитрий Вячеславовича как человека очень отзывчивого, он активно пользуется соцсетями, и любой вопрос, с которым к нему обращаются граждане, никогда не оставит без внимания. Надеюсь, что такие его черты как обязательность, отзывчивость будут сохранены, а весь его опыт, знания, будут направлены на развитие нашей любимой Тульской области. Желаю ему удачи, хорошей команды, которая поможет в решении всех поставленных задач, огромной любви и уважения туляков.

Илья Беспалов, глава администрации Тулы:

— С Дмитрием Вячеславовичем я знаком очень давно. В самом начале своей работы в администрации в 2011 году мы с ним и познакомились. Он очень многое делает для города-героя Тулы, потому что он сам работал главой администрации и понимает нужды нашего города. Помогает нам во всех вопросах и мы ему очень благодарны. У Дмитрия Вячеславовича в фокусе внимания — каждый житель нашего региона. Он внимательно относится к любым запросам населения, старается их решить и довести до конца. И с нас требует такого же подхода. Желаю ему успехов, достижения всех целей, реализации всех проектов. А мы будем ему во всем помогать.

Ришат Давыдов, имам Тульской области:

— Дмитрия Миляева, знаю давно, уже лет десять. Очень знающий человек, умеет работать с людьми, так что выбор пал на него неспроста. Он человек слова, очень порядочный, целеустремленный. Желаю ему успеха, а мы будем помогать. Думаю, что он справится!