В Туле изменят схему дорожного движения на подъезде к новому мосту через Упу

Фото Дмитрия Дзюбина.

Сегодня, 12 сентября, главе администрации Тулы Илье Беспалову представили новую схему организации дорожного движения на Набережной Дрейера и улице Заварной.

Так, после открытия нового моста через Упу введут одностороннее движение:

по Набережной Дрейера на участке от ул. Курковой до Заварной по направлению к ул. Заварной;

по ул. Курковой на участке от ул. Луначарского до Набережной Дрейера по направлению к Набережной Дрейера;

по ул. Заварная на участке Набережной Дрейера до ул. Луначарского по направлению к ул. Луначарского.

Съезд с моста и въезд на него будут по двум полосам в каждом направлении. На пересечении улиц Луначарского и Заварной установят светофор, в районе дома №1 на улице Заварной обустроят пешеходный переход, совмещенный с искусственной дорожной неровностью.

По мнению Беспалова, данный вариант организации движения после открытия нового моста через Упу должен обеспечить бесконфликтный вариант проезда и наилучшую пропускную способность.

Напомним, в начале сентября стройку посетил теперь уже губернатор Дмитрий Миляев. Он осмотрел возведенные пролеты моста и эстакады и ознакомился с ходом работ. Фоторепортаж можно посмотреть по ссылке.