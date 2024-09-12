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В Туле изменят схему дорожного движения на подъезде к новому мосту через Упу
Фото Дмитрия Дзюбина.

В Туле изменят схему дорожного движения на подъезде к новому мосту через Упу

На некоторых участках введут одностороннее движение.

Сегодня, 12 сентября, главе администрации Тулы Илье Беспалову представили новую схему организации дорожного движения на Набережной Дрейера и улице Заварной. 

Так, после открытия нового моста через Упу введут одностороннее движение:

  • по Набережной Дрейера на участке от ул. Курковой до Заварной по направлению к ул. Заварной;
  • по ул. Курковой на участке от ул. Луначарского до Набережной Дрейера по направлению к Набережной Дрейера;
  • по ул. Заварная на участке Набережной Дрейера до ул. Луначарского по направлению к ул. Луначарского.

Съезд с моста и въезд на него будут по двум полосам в каждом направлении. На пересечении улиц Луначарского и Заварной установят светофор, в районе дома №1 на улице Заварной обустроят пешеходный переход, совмещенный с искусственной дорожной неровностью. 

По мнению Беспалова, данный вариант организации движения после открытия нового моста через Упу должен обеспечить бесконфликтный вариант проезда и наилучшую пропускную способность. 

Напомним, в начале сентября стройку посетил теперь уже губернатор Дмитрий Миляев. Он осмотрел возведенные пролеты моста и эстакады и ознакомился с ходом работ. Фоторепортаж можно посмотреть по ссылке

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Автор:
Фотограф:
сегодня, в 13:28 0
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