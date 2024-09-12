В Тульской детской областной больнице пройдет день открытых дверей

Фото Алексея Пирязева.

25 сентября с 8.00 до 15.00 в консультативно-диагностическом центре Тульской детской областной больницы пройдет день открытых дверей. Об этом сообщает региональный минздрав.

Маленьких пациентов осмотрят оториноларинголог, кардиолог, невролог, офтальмолог, травматолог-ортопед, педиатр, нефролог, хирург, психиатр, онколог, гастроэнтеролог.

Предварительная запись на прием — с 18 сентября. Звонки принимаются с 10.00 до 14.00 по телефону: 8 (4872) 48-50-05. О невозможности прийти на прием просьба также сообщать по указанному телефону.

На прием с собой необходимо взять страховой медицинский полис ребенка, СНИЛС, свидетельство о рождении или паспорт ребенка, выписку из амбулаторной карты или амбулаторную карту, результаты медицинских обследований и анализов (при наличии).

Напомним, что 2024 год в России объявлен Годом семьи. На поддержку семей с детьми также направлен нацпроект «Демография».

