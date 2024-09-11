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В Туле выбрали лучших спортивных гимнастов и гимнасток
Фото Дмитрия Дзюбина.

В Туле выбрали лучших спортивных гимнастов и гимнасток

11 и 12 сентября в Туле прошли чемпионат и первенство региона по спортивной гимнастике.

Этот турнир проводится в нашем регоне каждый год. В нем принимают участие спортсмены из Тулы (мальчики и девочки), Новомосковска (девочки) и Ефремова (мальчики). Всего — 120 спортсменов, начиная от ребят 2015–2016 года рождения и заканчивая двадцатилетними юношами и девушками.

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Марина Ульянова, директор Тульской спортивной школы олимпийского резерва «Спортивная гимнастика»:

— На соревнованиях будут выбраны сильнейшие спортсмены в восьми возрастных категориях от 1-го юношеского разряда до Мастеров спорта. Комплектуем списки сборной команды Тульской области на следующий год. Дети, которые войдут в этот список, будут представлять наш регион на соревнованиях в ЦФО и выше. Надеюсь, что они будут занимать призовые места, с ними у нас сейчас большая нехватка.

Шанс стать сильнейшим имеет каждый. Победит тот, кто не упадет. У нас такой вид спорта. За два дня мальчикам надо пройти 12 упражнений в шести видах, девочкам — восемь. Кто справится со своей программой, сделает чище и допустит меньше ошибок, тот и выиграет.

Спортсмены соревновались в следующих видах программы: опорный прыжок, брусья, бревно, вольные упражнения, кольца, конь, параллельные брусья и перекладина. 

Считается, что самый коварный снаряд у девочек — бревно, у мальчиков — конь. Но у каждого спортсмена свой самый трудный и нелюбимый снаряд.

— 30 сентября в Туле пройдет командное первенство ЦФО по спортивной гимнастике, — говорит Марина Ульянова. — Эти соревнования перенесли в Тулу из Воронежа. Будут выступать девушки-юниорки — нам надо отобрать две команды. А мальчиков мы отправим на такой же старт во Владимир.

На торжественной церемонии открытия соревнований присутствовал Дмитрий Яковлев, министр спорта Тульской области. Он обратился к юным спортсменам:

— В Тульской области активно развивается спорт высших достижений. Каждый из вас уже показывает хорошие результаты. Благодаря нацпроекту «Демография» в регионе появляются новые современные спортивные объекты, создаются условия для занятий массовым и профессиональным спортом. Уверен, что все участники соревнований смогут показать высокое мастерство и волю к победе.

В рамках соревнований прошла церемония награждения особенно отличившихся спортсменов и тренеров. 

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Так, почетный знак «Мастер своего дела» получила Марина Владимировна Назарова, заслуженный тренер по спортивной гимнастике.

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Почетной грамотой министерства спорта Тульской области награждена Екатерина Поликарпова.

Многим спортсменам было вручено удостоверение Мастера спорта, грамоты и благодарности минспорта Тульской области.

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В перерыве мы пообщались с юными спортсменами, узнали, за что они любят спортивную гимнастику и о чем мечтают. 

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Ефим Каптур, 21 год, Мастер спорта, город Ефремов:

— В гимнастике я уже 17 лет. Привели в этот спорт, как и всех, родители. Остался заниматься, потому что очень понравилось! Нравится достигать поставленных целей, работать над собой, улучшать себя. Во мне за эти годы очень многое поменялось и меняется каждый день. Я стал более ответственным, серьезным, эмоционально устойчивым. Спорт всем на пользу, это безусловно.

Тренируюсь пять дней в неделю минимум по три часа. Это очень сложно, нужен характер, без него никуда. В переходном возрасте был период, когда не хотел заниматься, но я его преодолел. Вернулся, восстановился и стал достигать еще больших целей.

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У меня много медалей разного достоинства, больше всего горжусь медалями со всероссийских соревнований. Моя мечта — отобраться на чемпионат России и там побороться за медаль. Для этого нужно еще больше работать над собой как морально, так и физически. Все зависит только от меня, но я в себя верю.

Мой любимый снаряд — перекладина. Идеальный рост для спортсмена — 160-165 см. Я достаточно высокий для спортивной гимнастики — 178 см — и мне легче делать упражнения на перекладине.

Я учусь на третьем курсе ТГПУ, факультет физической культуры. После окончания приду сюда работать тренером. Я люблю детей и дети меня тоже очень сильно любят, у меня к ним хороший подход. Для тренера это, наверное, самый важный факт. Буду тренировать мальчиков.

Хочу получить высшее спортивное звание в России - Мастер спорта международного класса. А еще — попытаться попасть на олимпийские игры. 

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Ксения Денисова, 10 лет, второй взрослый разряд, город Новомосковск:

- Первый раз в зал я пришла совсем малышкой — в два с половиной года. Помню, что мне было очень интересно. Сильно хотелось заниматься гимнастикой. Нравится, что тут нужна грация, нужно делать трудные элементы, тренироваться, терпеть, слушать тренера. И тогда у тебя все получится. Бывает, что-то не получается, но я стараюсь, чтобы у меня всегда все было хорошо.

Моя мечта — стать олимпийской чемпионкой. Мне очень нравится российская гимнастка Ангелина Мельникова, она выполняет трудные элементы, я хочу быть, как она. Мне вообще в ней все нравится, она классная и меня вдохновляет.

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Очень хочу связать свою жизнь со спортом, я долгий путь прошла и столько еще впереди. Родители очень гордятся мной и всегда говорят: «Ты молодец, старайся дальше. У тебя все получится!» Я рада их поддержке. Медалей у меня очень много — 55 штук. Дома у меня специальный стенд для них.

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Никита Якунин, 9 лет, первый юношеский разряд, город Тула:

- Я шесть лет в спортивной гимнастике. Родители привели меня в зал просто попробовать и посмотреть, что у меня получится. И со временем всё стало получаться, я очень рад, что занимаюсь этим видом спорта. Тренируюсь с понедельника по пятницу по 2-3 часа. Я не пью энергетики, не курю за гаражами, ем мало сладкого, больше полезной еды: макароны с котлетой, овощи и фрукты.

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У меня есть кумир — это Алексей Немов, он много раз выигрывал олимпийские игры, и в прошлом году он приезжал в Тулу, у меня есть его автограф.

Хочу попасть в состав сборной России и стать самым лучшим гимнастом.

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Сабина Мосина, 8 лет, третий взрослый разряд, город Тула:

- Спортивной гимнастикой я занимаюсь с трех лет. Увидела по телевизору соревнования, девочки так красиво выполняли упражнения, и мне тоже захотелось. И мама меня привела, она сама тоже занималась гимнастикой. Мне сразу все очень понравилось, с первого дня было классно. Люблю спортивную гимнастику за то, что здесь здорово заниматься, девочки все красивые. Больше всего люблю вольные упражнения. Рондат, фляк, бланш — любимые элементы.

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Чтобы быть в форме, приходится от многого отказываться. Нам нельзя есть много сладкого, только по чуть-чуть и редко. Я иногда ем мороженое (смеется).

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Стас Никонов, 12 лет, первый взрослый разряд, город Ефремов:

- В спортивной гимнастике я уже восемь лет.  Сначала меня привели на занятие родители, ну, а потом мне самому очень понравилось. Классный спорт, хоть и тяжелый. Нравится разучивать новые элементы, сальто, обороты, махи. Больше всего люблю вольные упражнения. А самый сложный для меня снаряд — перекладина.

Тренируюсь 5-6 раз в неделю по 2-3 часа. Раньше хотелось прогулять, пойти гулять с друзьями, но сейчас я как и любой спортсмен дисциплинирован. Тренировки для меня очень важны. На соревнованиях ЦФО у меня уже есть бронзовые и серебряные медали, золото — еще впереди. Мечтаю получить звание Мастера спорта и выиграть чемпионат мира.

Уже известны имена юных гимнасток, которые вошли в сборную Тульской области. Итак, среди юниорок это:

  • Ангелина Черногаева
  • Евгения Тишкова
  • Виктория Алифанова
  • Александра Кочеткова
  • Анастасия Бобровникова
  • Анна Бородачева


1 разряд:

  • Диана Павлова
  • Стефания Макарчева
  • Милана Зайцева
  • Полина Кожикина

Среди юниоров лучшими стали:

  • Станислав Никонов
  • Павел Шумилов
  • Иван Герасимов
  • Максим Синицын
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