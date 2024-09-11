В Туле выбрали лучших спортивных гимнастов и гимнасток

Фото Дмитрия Дзюбина.

Этот турнир проводится в нашем регоне каждый год. В нем принимают участие спортсмены из Тулы (мальчики и девочки), Новомосковска (девочки) и Ефремова (мальчики). Всего — 120 спортсменов, начиная от ребят 2015–2016 года рождения и заканчивая двадцатилетними юношами и девушками.

Марина Ульянова, директор Тульской спортивной школы олимпийского резерва «Спортивная гимнастика»:

— На соревнованиях будут выбраны сильнейшие спортсмены в восьми возрастных категориях от 1-го юношеского разряда до Мастеров спорта. Комплектуем списки сборной команды Тульской области на следующий год. Дети, которые войдут в этот список, будут представлять наш регион на соревнованиях в ЦФО и выше. Надеюсь, что они будут занимать призовые места, с ними у нас сейчас большая нехватка.

Шанс стать сильнейшим имеет каждый. Победит тот, кто не упадет. У нас такой вид спорта. За два дня мальчикам надо пройти 12 упражнений в шести видах, девочкам — восемь. Кто справится со своей программой, сделает чище и допустит меньше ошибок, тот и выиграет.

Спортсмены соревновались в следующих видах программы: опорный прыжок, брусья, бревно, вольные упражнения, кольца, конь, параллельные брусья и перекладина.

Считается, что самый коварный снаряд у девочек — бревно, у мальчиков — конь. Но у каждого спортсмена свой самый трудный и нелюбимый снаряд.

— 30 сентября в Туле пройдет командное первенство ЦФО по спортивной гимнастике, — говорит Марина Ульянова. — Эти соревнования перенесли в Тулу из Воронежа. Будут выступать девушки-юниорки — нам надо отобрать две команды. А мальчиков мы отправим на такой же старт во Владимир.

На торжественной церемонии открытия соревнований присутствовал Дмитрий Яковлев, министр спорта Тульской области. Он обратился к юным спортсменам:

— В Тульской области активно развивается спорт высших достижений. Каждый из вас уже показывает хорошие результаты. Благодаря нацпроекту «Демография» в регионе появляются новые современные спортивные объекты, создаются условия для занятий массовым и профессиональным спортом. Уверен, что все участники соревнований смогут показать высокое мастерство и волю к победе.

В рамках соревнований прошла церемония награждения особенно отличившихся спортсменов и тренеров.

Так, почетный знак «Мастер своего дела» получила Марина Владимировна Назарова, заслуженный тренер по спортивной гимнастике.

Почетной грамотой министерства спорта Тульской области награждена Екатерина Поликарпова.

Многим спортсменам было вручено удостоверение Мастера спорта, грамоты и благодарности минспорта Тульской области.

В перерыве мы пообщались с юными спортсменами, узнали, за что они любят спортивную гимнастику и о чем мечтают.

Ефим Каптур, 21 год, Мастер спорта, город Ефремов:

— В гимнастике я уже 17 лет. Привели в этот спорт, как и всех, родители. Остался заниматься, потому что очень понравилось! Нравится достигать поставленных целей, работать над собой, улучшать себя. Во мне за эти годы очень многое поменялось и меняется каждый день. Я стал более ответственным, серьезным, эмоционально устойчивым. Спорт всем на пользу, это безусловно.

Тренируюсь пять дней в неделю минимум по три часа. Это очень сложно, нужен характер, без него никуда. В переходном возрасте был период, когда не хотел заниматься, но я его преодолел. Вернулся, восстановился и стал достигать еще больших целей.

У меня много медалей разного достоинства, больше всего горжусь медалями со всероссийских соревнований. Моя мечта — отобраться на чемпионат России и там побороться за медаль. Для этого нужно еще больше работать над собой как морально, так и физически. Все зависит только от меня, но я в себя верю.

Мой любимый снаряд — перекладина. Идеальный рост для спортсмена — 160-165 см. Я достаточно высокий для спортивной гимнастики — 178 см — и мне легче делать упражнения на перекладине.

Я учусь на третьем курсе ТГПУ, факультет физической культуры. После окончания приду сюда работать тренером. Я люблю детей и дети меня тоже очень сильно любят, у меня к ним хороший подход. Для тренера это, наверное, самый важный факт. Буду тренировать мальчиков.

Хочу получить высшее спортивное звание в России - Мастер спорта международного класса. А еще — попытаться попасть на олимпийские игры.

Ксения Денисова, 10 лет, второй взрослый разряд, город Новомосковск:

- Первый раз в зал я пришла совсем малышкой — в два с половиной года. Помню, что мне было очень интересно. Сильно хотелось заниматься гимнастикой. Нравится, что тут нужна грация, нужно делать трудные элементы, тренироваться, терпеть, слушать тренера. И тогда у тебя все получится. Бывает, что-то не получается, но я стараюсь, чтобы у меня всегда все было хорошо.

Моя мечта — стать олимпийской чемпионкой. Мне очень нравится российская гимнастка Ангелина Мельникова, она выполняет трудные элементы, я хочу быть, как она. Мне вообще в ней все нравится, она классная и меня вдохновляет.

Очень хочу связать свою жизнь со спортом, я долгий путь прошла и столько еще впереди. Родители очень гордятся мной и всегда говорят: «Ты молодец, старайся дальше. У тебя все получится!» Я рада их поддержке. Медалей у меня очень много — 55 штук. Дома у меня специальный стенд для них.

Никита Якунин, 9 лет, первый юношеский разряд, город Тула:

- Я шесть лет в спортивной гимнастике. Родители привели меня в зал просто попробовать и посмотреть, что у меня получится. И со временем всё стало получаться, я очень рад, что занимаюсь этим видом спорта. Тренируюсь с понедельника по пятницу по 2-3 часа. Я не пью энергетики, не курю за гаражами, ем мало сладкого, больше полезной еды: макароны с котлетой, овощи и фрукты.

У меня есть кумир — это Алексей Немов, он много раз выигрывал олимпийские игры, и в прошлом году он приезжал в Тулу, у меня есть его автограф.

Хочу попасть в состав сборной России и стать самым лучшим гимнастом.

Сабина Мосина, 8 лет, третий взрослый разряд, город Тула:

- Спортивной гимнастикой я занимаюсь с трех лет. Увидела по телевизору соревнования, девочки так красиво выполняли упражнения, и мне тоже захотелось. И мама меня привела, она сама тоже занималась гимнастикой. Мне сразу все очень понравилось, с первого дня было классно. Люблю спортивную гимнастику за то, что здесь здорово заниматься, девочки все красивые. Больше всего люблю вольные упражнения. Рондат, фляк, бланш — любимые элементы.

Чтобы быть в форме, приходится от многого отказываться. Нам нельзя есть много сладкого, только по чуть-чуть и редко. Я иногда ем мороженое (смеется).

Стас Никонов, 12 лет, первый взрослый разряд, город Ефремов:

- В спортивной гимнастике я уже восемь лет. Сначала меня привели на занятие родители, ну, а потом мне самому очень понравилось. Классный спорт, хоть и тяжелый. Нравится разучивать новые элементы, сальто, обороты, махи. Больше всего люблю вольные упражнения. А самый сложный для меня снаряд — перекладина.

Тренируюсь 5-6 раз в неделю по 2-3 часа. Раньше хотелось прогулять, пойти гулять с друзьями, но сейчас я как и любой спортсмен дисциплинирован. Тренировки для меня очень важны. На соревнованиях ЦФО у меня уже есть бронзовые и серебряные медали, золото — еще впереди. Мечтаю получить звание Мастера спорта и выиграть чемпионат мира.

Уже известны имена юных гимнасток, которые вошли в сборную Тульской области. Итак, среди юниорок это:

Ангелина Черногаева

Евгения Тишкова

Виктория Алифанова

Александра Кочеткова

Анастасия Бобровникова

Анна Бородачева



1 разряд:

Диана Павлова

Стефания Макарчева

Милана Зайцева

Полина Кожикина

Среди юниоров лучшими стали: