В Тульской области созданы выездные медицинские бригады для вакцинации от гриппа на рабочих местах

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

9 сентября на еженедельном оперативном совещании под председательством врио губернатора Дмитрия Миляева обсудили ход кампании по вакцинации жителей региона.

Напомним, что в Тульской области запланировано привить более 668 тысяч человек.

Министр здравоохранения Тульской области Михаил Малишевский отметил, что самая эффективная и безопасная защита от гриппа и его осложнений — это вакцинация. Взрослые могут сделать прививку в поликлиниках региона и мобильных пунктах в Туле: в МФЦ по адресу ул. Демонстрации, д. 26-б и возле ТЦ «Макси» (по выходным), а дети — в поликлиниках, детских садах и школах.

Процедура займет около 15 минут. Необходимо предъявить паспорт и полис ОМС.

В рамках национального календаря профилактических прививок уже вакцинировано 128 820 человек, из них 98 229 взрослых и 33 494 детей.

Для защиты как можно большего числа жителей Тульской области от гриппа ежегодно закупаются вакцины для взрослых трудоспособного возраста, которые не входят в национальную программу прививок, но подвержены высокому риску заражения. В этом году на средства бюджета региона закуплено 10 625 доз вакцины.

По поручению врио главы региона особое внимание уделено вакцинации сотрудников предприятий. Для этого созданы выездные медицинские бригады, которые проведут вакцинацию на рабочих местах. До ноября планируется охватить более 400 организаций.

— Работодатели должны понимать, что вакцинация сотрудников выгодна в первую очередь им самим. От наличия коллективного иммунитета зависит работоспособность сотрудников в эпидсезон, — сказал врио губернатора.

Он поручил заместителю председателя правительства Тульской области Дмитрию Маркову совместно с региональным министерством здравоохранения дополнительно организовать работу с руководителями предприятий для проведения вакцинации в коллективах. Цель — предотвращение распространения вируса в период увеличения заболеваемости.