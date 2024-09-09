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В Тульской области созданы выездные медицинские бригады для вакцинации от гриппа на рабочих местах
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Тульской области созданы выездные медицинские бригады для вакцинации от гриппа на рабочих местах

До ноября планируется охватить более 400 организаций.

9 сентября на еженедельном оперативном совещании под председательством врио губернатора Дмитрия Миляева обсудили ход кампании по вакцинации жителей региона.

Напомним, что в Тульской области запланировано привить более 668 тысяч человек.

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Министр здравоохранения Тульской области Михаил Малишевский отметил, что самая эффективная и безопасная защита от гриппа и его осложнений — это вакцинация. Взрослые могут сделать прививку в поликлиниках региона и мобильных пунктах в Туле: в МФЦ по адресу ул. Демонстрации, д. 26-б и возле ТЦ «Макси» (по выходным), а дети — в поликлиниках, детских садах и школах.

Процедура займет около 15 минут. Необходимо предъявить паспорт и полис ОМС.

В рамках национального календаря профилактических прививок уже вакцинировано 128 820 человек, из них 98 229 взрослых и 33 494 детей.

Для защиты как можно большего числа жителей Тульской области от гриппа ежегодно закупаются вакцины для взрослых трудоспособного возраста, которые не входят в национальную программу прививок, но подвержены высокому риску заражения. В этом году на средства бюджета региона закуплено 10 625 доз вакцины.

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По поручению врио главы региона особое внимание уделено вакцинации сотрудников предприятий. Для этого созданы выездные медицинские бригады, которые проведут вакцинацию на рабочих местах. До ноября планируется охватить более 400 организаций. 

— Работодатели должны понимать, что вакцинация сотрудников выгодна в первую очередь им самим. От наличия коллективного иммунитета зависит работоспособность сотрудников в эпидсезон, — сказал врио губернатора.

Он поручил заместителю председателя правительства Тульской области Дмитрию Маркову совместно с региональным министерством здравоохранения дополнительно организовать работу с руководителями предприятий для проведения вакцинации в коллективах. Цель — предотвращение распространения вируса в период увеличения заболеваемости.

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