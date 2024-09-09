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Дмитрий Миляев поблагодарил жителей Тульской области за активность и неравнодушие на выборах
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Дмитрий Миляев поблагодарил жителей Тульской области за активность и неравнодушие на выборах

Выборы в регионе прошли штатно и без замечаний.

Врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев сегодня, 9 сентября, на оперативном совещании отметил, что выборы в регионе прошли штатно, без замечаний. Он поблагодарил тульский избирком и всех, кто принимал участие в организации выборов.

— В первую очередь — отмечу работу правоохранительных органов, которые обеспечивали безопасность и следили за порядком во время проведения выборов. Благодарю за службу личный состав всех правоохранительных органов. Также благодарю всех жителей, которые пришли на избирательные участки, за проявленные активность, ответственность и неравнодушие, — сказал глава региона.

Напомним, явка на выборах губернатора Тульской области составила 49,59%. Победу одержал кандидат от партии «Единая Россия» Дмитрий Миляев с результатом 78,53% голосов.

На втором месте — кандидат от КПРФ Алексей Лебедев с результатом 6,77%; на третьем — кандидат от ЛДПР Александр Балберов с результатом 6,25%. Четвертое место занял кандидат от Справедливой России Сергей Гребенщиков с результатом 4,91%; пятое — кандидат от Коммунистов России Денис Илюхин с результатом 2,07%.

Явка на выборах депутатов Тульской областной Думы 8-го созыва составила 49,57%. Из шести политических партий, принимающих участие в выборах по единому округу, четыре преодолели пятипроцентный барьер и допущены к распределению мандатов: Единая Россия 58,71%, КПРФ — 13, 2%, ЛДПР — 9, 74%, Справедливая Россия — Патриоты — За правду — 7,57%. По одномандатным избирательным округам 21 мандат получили кандидаты от партии Единая Россия и по 1 мандату — кандидаты от партий ЛДПР, Справедливая Россия — Патриоты — За правду и Коммунисты России.

На выборах депутатов Тульской городской Думы 7-го созыва явка составила 45,25%. Из семи политических партий в выборах по единому округу пять преодолели пятипроцентный барьер и допущены к распределению мандатов: партия Единая Россия 47,52%, КПРФ — 12,8%, ЛДПР — 11,55%, Справедливая Россия патриоты за правду — 11,28%, Новые люди — 5,48%. По одномандатным избирательным округам 19 мандатов из 20 получили кандидаты от партии Единая Россия, 1 мандат — от партии Родина.

На муниципальных выборах в девяти муниципалитетах было распределено 117 мандатов. 
 

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Автор:
сегодня, в 18:02 −4
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