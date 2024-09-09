«Ежегодное перекапывание»: коммунальщики настойчиво ремонтируют ул. Болотова в Алексине

9 сентября в группе ВКонтакте «Наш Алексин» появилась запись:

— Традиции нашего городка. На фото — ежегодное перекапывание дороги у дома №6 по ул. Болотова.

Судя по фото, идёт ремонт труб. Вроде бы, хорошо, но тогда почему алексинцы реагируют на запись смеющимися смайликами?

Поиск в группе по названию улицы вывел на запись, датированную 11 мая 2023 года — чуть больше года назад. Она гласит: «Ремонт дороги». Адрес тот же: ул. Болотова, д. 6.

Ищем дальше и находим запись от 27 августа 2022 года: опять ул. Болотова! И снова ремонт труб. Точнее, его результат: местные жители пожаловались на отвратительное состояние дороги после ремонта.

Неужели и в 2021 году ул. Болотова ремонтировали? Да! Запись от 1 июля 2021 года:

— Три недели как разрыли всё вокруг, и тишина. Жильцы сажали красивые растения, а вы во что превратили их, двор и дорогу у дома?



Из ещё одного поста (опубликованного спустя пару месяцев после предыдущего) становится ясно, что по адресу ул. Болотова, д. 12 благоустраивали двор.

Только вот «недоблагоустроили»: местный житель пожаловался, что подрядчик оказался недобросовестным и бросил работы, оставив после себя строительный мусор и перекопанную землю.

А как надеялись алексинцы на это благоустройство! Запись, опубликованная местным жителем в самом начале работ:

Кстати, асфальт, который коммунальщикам периодически приходится снимать в рамках текущего ремонта, они положили в 2018 году. И тут виднеется заколдованный дом №6!

Сейчас алексинцы гадают, предстоит ли «ежегодное перекапывание» ул. Болотова в следующем году.

Друзья, которые читают нас из Алексина: видите ли вы результат от бесконечного ремонта?