Юные тульские легкоатлеты завоевали десять медалей на Всероссийском финале в Адлере

Фото Федерации легкой атлетики Тульской области.

В нашей копилке две золотые, две серебряные и шесть бронзовых медалей.

С 1 по 8 сентября в Сочи на базе сборной страны в спорткомплексе «Юность» (Адлер) проходили Всероссийские финальные соревнования по легкой атлетике среди школьников «Шиповка юных».

В младшей возрастной категории воспитанницы тульской СШОР «Легкая атлетика» — Кристина Козлянинова, Эмилия Сардарян, Арина Лукошкина и Ксения Алиева — завоевали бронзовые медали в командном многоборье.

Как сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Тульской области, в категории до 14 лет особо отличился Арсений Баранов. В первом же старте он добыл бронзу в беге на 60 м (7,88 с). Затем вместе со своими товарищами по команде Ростиславом Мусориным, Егором Стародубовым и Дмитрием Егоровым получил ещё одну бронзовую медаль в эстафете 4×100 м. Во второй день соревнований Арсений не оставил шансов соперникам в беге на 800 м (2 мин. 12,60 с).

В старшей возрастной категории до 16 лет хорошо выступили девушки из ДЮСШ № 2 г.Советск Щёкинского района. Дарья Батурина, Валерия Воронкевич, Виктория Нехороших и Елена Колесникова завоевали бронзовые медали в эстафете 4×100 м (51,10 с), где всего одна сотая решила судьбу третьего места.

— В командном многоборье в стартах принимали участие 27 лучших спортивных школ России. Но девушки из Советска и здесь обыграли известные школы олимпийского резерва из Санкт-Петербурга, Воронежа, Красноярска, Волгограда, Владимира и др. и также стали третьими, — сообщает Федерация.

Кроме того, ещё одну бронзу в беге на 60 м завоевала Дарья Батурина (8,10 с).

У юношей старшей группы настоящим героем стал туляк Максим Антонов, завоевавший три медали. В эстафете 4×100 м вместе с Антоновым серебро добыли Алексей Смирнов, Степан Туманов и Алексей Климин. Все ребята представляют команду СШОР «Легкая атлетика Тулы.

В личном многоборье Максим также завоевал серебряную медаль, совсем немного уступив победителю соревнований. А вот в прыжках в длину тульский спортсмен в решающей попытке улетел на 6 м 81 см, показав лучший результат сезона в стране среди спортсменов до 16 лет, и получил заслуженное золото. Это очередной большой успех 15-летнего туляка и его молодого тренера Олега Регурецкого.

Всего в соревнованиях трёх возрастных категорий приняли участие около полутора тысяч юных спортсменов из более 50 регионов страны.