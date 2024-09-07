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8 сентября в центре Тулы будет временно ограничено движение

8 сентября в центре Тулы будет временно ограничено движение

Это связано с проведением полумарафона «Оружейная столица».

Так, 8 сентября, для обеспечения безопасности дорожного движения будут введены следующие ограничения.

С 00.00 до 14.30 запрещена остановка и стоянка, а  с 07.00 до 14.30 ограничено движение всех видов транспортных средств: 
- на парковочном пространстве, расположенном вдоль площади Ленина, 
- по ул. Менделеевской на участке от дома 8 до Крестовоздвиженской площади,
- по ул. Союзной,
- по ул. Благовещенской,
- в Благовещенском переулке,
- в Денисовском переулке,
- по ул. Революции на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади, 
- по ул. Фридриха Энгельса на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади,
- по ул. Мосина на участке от ул. Советской до дома 29.

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Автомобилистов просят учитывать дорожную обстановку и заранее планировать маршрут.

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Автор:
вчера, в 20:51 0
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