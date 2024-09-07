8 сентября в центре Тулы будет временно ограничено движение

Так, 8 сентября, для обеспечения безопасности дорожного движения будут введены следующие ограничения.

С 00.00 до 14.30 запрещена остановка и стоянка, а с 07.00 до 14.30 ограничено движение всех видов транспортных средств:

- на парковочном пространстве, расположенном вдоль площади Ленина,

- по ул. Менделеевской на участке от дома 8 до Крестовоздвиженской площади,

- по ул. Союзной,

- по ул. Благовещенской,

- в Благовещенском переулке,

- в Денисовском переулке,

- по ул. Революции на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади,

- по ул. Фридриха Энгельса на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади,

- по ул. Мосина на участке от ул. Советской до дома 29.

Автомобилистов просят учитывать дорожную обстановку и заранее планировать маршрут.