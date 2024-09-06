Участниками проекта «Лето в парках» стали более 85,5 тыс. туляков

Фото Алексея Пирязева.

В Туле завершился девятый сезон масштабного проекта «Лето в парках 2024». Он был представлен такими направлениями: «Спорт», «Детство», «Искусство», «Спецпроекты».

Как сообщили в пресс-службе ГУ ТО «Тульские парки», за лето было организовано более 1300 мероприятий, участниками которых стали более 85,5 тыс. человек.

Проект «Спорт» предоставил гостям Центрального парка возможность участия в субботних забегах «5 вёрст Тула». В спортгородке проходили тренировки по волейболу. Для детей были организованы бесплатные занятия по футболу. Занятия по оздоровительной йоге, скандинавской ходьбе и «Семейные эстафеты» охватывали посетителей Центрального, Комсомольского, Пролетарского и Рогожинского парков.

Особое внимание уделили досугу юных туляков. В рамках проекта «Детство» на системной основе проводились занятия на площадках под открытым небом, а также в Доме детского творчества и развития. Ребята стали участниками настольных игр, мастер-классов.

Направление «Искусство» представили знакомые и любимые посетителями форматы: «Музыкальная гостиная», «Поём для вас», «Танцплощадка для отдыхающих». Новинками сезона стали сеансы музыкотерапии, мастер-классы по джазовым и восточным танцам, буги-вуги.

В рамках «Спецпроектов» в тульских парках прошли такие события: День защиты детей, День рождения Центрального парка, День змей, День государственного флага РФ, Кубок Центрального парка по конкуру, Международный день йоги и др.