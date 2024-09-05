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В больницу Плавска поступило новое медицинское оборудование
Фото минздрава Тульской области.

В больницу Плавска поступило новое медицинское оборудование

Это УЗИ-аппарат, аппарат для искусственной вентиляции легких, тренажеры с биологической обратной связью для восстановления равновесия и др.

В рамках федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение» продолжается дооснащение медучреждений региона. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Тульской области.

В Плавской центральной районной больнице им. С. С. Гагарина появилось оборудование для диагностики и реабилитации. Это рентген-компьютерный томограф, УЗИ-аппарат, аппарат для искусственной вентиляции легких, тренажеры с биологической обратной связью для восстановления равновесия и для тренировки ходьбы.

— Одно из главных преимуществ УЗИ-аппарата — высокое качество изображения. Кроме того, он предлагает разнообразие программ расчета, что значительно упрощает нашу работу. Наличие датчика слепого доплера позволяет осуществлять прицельную работу с сосудами, что особенно важно в нашей практике. И, наконец, интерфейс планшета очень прост в использовании, что делает процесс работы более удобным и эффективным, — рассказала заведующая диагностическим отделением Оксана Бургело.

Всего с 2019 года в рамках указанного проекта в Плавскую больницу поступило более 40 единиц оборудования, помогающего пациентам с болезнями системы кровообращения. 

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