Поисковики отряда «ЛизаАлерт» проведут лекцию для туляков

Вы много слышали об отряде или видели в соцсетях посты о пропавших людях, но не знали, как им помочь или боялись сделать первый шаг Каждый участник поиска – это шанс для потерявшегося вернуться домой живым и здоровым!

Поэтому опытные поисковики проведут очередную лекцию-знакомство для всех, кто хочет к ним присоединиться! Вы узнаете об истории и деятельности отряда, о том, как проходят поисково-спасательные работы и как вы можете помочь в поисках пропавших людей.

Ознакомительная лекция пройдёт в конференц-зале отеля «Азимут» (ул. Советская, д. 3) во вторник, 10 сентября. Начало в 19.00. Все подробности можно уточнить по телефону: +7 (953) 955-04-07 (Анна).