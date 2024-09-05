1 миллион рублей и 67 мер поддержки для туляков-участников СВО и их семей

Врио начальника пункта отбора на военную службу по контракту рассказал, кого берут на службу и как заключить контракт.

25-летний Александр из Кимовска прибыл в пункт отбора 5 сентября, чтобы заключить контракт на военную службу. Мужчина несколько лет отслужил в полиции. Теперь решил пойти по стопам своего отца и поступить в ряды военнослужащих.

Александр — Мой отец сейчас служит в ВДВ и находится в зоне СВО. Это отчасти повлияло и на мое решение тоже отправиться защищать Родину. Боевого опыта у меня нет, но я умею обращаться с оружием и уверен, что подготовки на полигоне, которая предстоит, будет достаточно для того, чтобы принести пользу своей стране. Я бы хотел, чтобы меня определили по специализации снайпера, — рассказал молодой человек.

Он как и многие другие добровольцы пришли для заключения контракта в пункт отбора на улице Коминтерна в Туле. Пункт стал точкой притяжения не только для туляков, желающих защищать Родину, но для жителей всей страны. Ежедневно сюда приезжают даже из самых отдаленных регионов России — Хабаровскиго края, Иркутской области и Владивостока, чтобы войти в состав прославленного 51-го полка ВДВ.

О порядке заключения контракта рассказал врио начальника пункта отбора на военную службу по контракту Константин Анисимов:

Константин Анисимов — Снайперы, медики и операторы БПЛА — одни из самых востребованных специальностей в зоне СВО.На военную службу по контракту могут поступить мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. Мужчины до 65 лет — только на узконаправленные специальности: крановщик, бульдозерист, тракторист. Служить могут и женщины до 45 лет с медицинским образованием. На период СВО возможность заключить контракт есть и у мужчин, признанных ограниченно годными и годными с незначительными ограничениями, уровень образования значения не имеет. Главное требование к кандидатам — отсутствие социально-опасных болезней. Поступить на службу по контракту можно с категориями здоровья A, Б и В.

На проверку кандидата соответствию требованиям необходим всего один день. С будущими контрактниками беседует психолог, затем кандидат заполняет анкету, предоставляет информацию о себе, проходит медосмотр, сдает анализы на выявление инфекционных заболеваний и флюорографию, его осматривает врач-терапевт.

Кандидату для заключения контракта необходимо взять с собой паспорт, военный билет (при наличии), СНИЛС, ИНН, банковские реквизиты, свидетельство о заключении или расторжении брака.

Если все в порядке по здоровью, то заключается контракт, формируется личное дело, и кандидат убывает в войсковую часть. Там военнослужащий проходит боевую и тактическую подготовку в течение 21 дня с инструкторами, имеющими боевой опыт, в частности, полученный в зоне СВО. По прибытию в воинскую часть гражданин получает обмундирование и оружие. С собой можно брать все, что может пригодиться в зоне боевых действий, в том числе кнопочный телефон.

В Тульском регионе для участников специальной военной операции и их семей предусмотрены 67 мер социальной поддержки. Основная часть — финансовая. Об этом рассказала журналистам заместитель директора департамента — начальник отдела по вопросам предоставления мер социальной поддержки министерства труда и соцзащиты Тульской области Виктория Балашова.

Виктория Балашова — При заключении контракта на военную службу в Тульской области после 1 августа 2024 года граждане получат единовременную выплату в размере 1 млн рублей. Она складывается из федеральной выплаты в 400 тыс. рублей и 600 тыс. рублей из регионального бюджета. Региональные выплаты предоставляются проактивно и перечисляются на счета военнослужащих на основании списков, предоставленных комиссариатом Тульской области.

Предусмотрен также широкий пакет дополнительных мер поддержки для членов семей участников СВО. В их числе единовременные выплаты на детей к праздникам, льготное транспортное обслуживание в виде транспортной карты и карта «Zабота», которая позволяет получить скидку на товары и услуги почти в тысячи организаций-партнеров.

Также предусмотрена единовременная денежная выплата на догазификацию домовладений в полном размере понесенных расходов, в том числе на покупку газового оборудования и проведения пусконалодочных работ.

По инициативе врио губернатора Дмитрия Миляева, в Тульской области меры поддержки регулярно обновляются и вводятся новые. Так, в июне был подписан указ о предоставлении экскурсионных поездок детям участников специальной военной операции.

Кроме этого, в регионе мобилизованные, а также граждане, заключившие контракт о добровольном содействии выполнения задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ, состоящие на учете нуждающихся в жилье до 21.09.2022, могут улучшить свои условия проживания за счет жилищного сертификата.

Семьи участников спецоперации, которые состоят на учете в органах местного самоуправления как молодые семьи, могут получить выплату на приобретение жилья. В июле 2024 года был подписан указ, который позволяет улучшить жилищные условия участников СВО, которые проживают в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, в виде жилищного сертификата. За сертификатом также может обратиться супруга участника СВО, если она является собственником или нанимателем аварийного жилья.

Задать вопросы о контрактной службе можно по номеру горячей линии 117, по мерам поддержки — по номеру 129.

Телефон тульского пункта отбора: 8 (4872) 56-19-90. Адрес: ул. Коминтерна, 28.

Также информацию можно найти на официальном сайте службапоконтракту.рф.

Подробнее о том, как поступить на службу в 106-ю воздушно-десантную дивизию — на сайте служив106.рф. Там же можно оставить заявку, с вами свяжутся и ответят на все интересующие вопросы.