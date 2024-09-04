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В селе Доброе открыли новый фельдшерско-акушерский пункт

В селе Доброе открыли новый фельдшерско-акушерский пункт

Пункт в Суворовском районе установлен в рамках программы модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение».

Медицинскую помощь здесь получают более 200 человек, в том числе — дети. Это жители села Доброе, а также ближайших населенных пунктов — деревень Болото, Западное, Герасимово.

Новый ФАП оснащён современным медицинским оборудованием, оборудованы кабинет приема и процедурная. Здесь можно сделать ЭКГ и спирометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление, уровень холестерина и глюкозы в крови, сделать прививку. Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями могут получить телемедицинксую консультацию областного врача-кардиолога. Благодаря установке нового ФАПа жители получают помощь в комфортных условиях.

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С 2021 года по программе модернизации первичного звена в Суворовской центральной районной больнице отремонтированы две врачебных амбулатории в Чекалине и Черепети.Установлены 4 ФАПа в поселке Новослободский, селах Песковатское и Доброе, деревне Ханино. Завершается установка Песоченского ФАПа. Поставлено 13 служебных автомобилей. 

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