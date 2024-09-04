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Около половины тульских выпускников считают, что с ЕГЭ легче поступить в вуз
Фото Екатерины Беловой.

Около половины тульских выпускников считают, что с ЕГЭ легче поступить в вуз

Документы можно направить сразу в несколько учебных заведений.

Каждый второй выпускник вуза, поступивший по результатам Единого госэкзамена, выступил с одобрением ЕГЭ: 48% считают, что современная система вступительных испытаний облегчила их поступление. Каждый пятый говорит, что поступление по ЕГЭ скорее помешало ему, рассказали аналитики SuperJob. 

Но и среди поступавших в вузы по результатам вступительных экзаменов 28% уверены, что по результатам ЕГЭ поступить легче: «Сдаёшь один раз ЕГЭ и выбираешь вуз, в который проходишь по баллам. Можно документы в несколько вузов направить». Старую систему поступления по результатам вступительных экзаменов считают более простой и понятной 4 из 10 туляков, поступавших в вузы именно так.

Сравнение с результатами опросов предыдущих лет показывает, что негатива в адрес ЕГЭ в российском обществе становится меньше, хотя процесс этот очень медленный. По данным на август 2024 года, 23% экономически активных россиян относятся ЕГЭ положительно, 58% — отрицательно. В феврале 2024 отрицательных оценок было 63%, в марте 2023 — 66%.

Женщины в целом более лояльно относятся к ЕГЭ, чем мужчины: россиянки, имеющие детей школьного возраста, лучше ориентируются в том, какие возможности их ребенку открыты благодаря такой форме вступительных испытаний. Больше всего же сторонников ЕГЭ — среди россиян до 24 лет. Они уже не знают других форм аттестации.

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Автор:
сегодня, в 10:06 +1
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