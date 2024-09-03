Директор ООО «Компания Тропик» обхитрил банк на 730 млн: дело направлено в суд

Мужчина взял кредит, истратил деньги и не планировал их возвращать.

В Туле директор и финансовый директор ООО «Компания Тропик» обвиняются в мошенничестве в сфере кредитования и пособничестве в мошенничестве в сфере кредитования, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, в 2021 году директор организации предоставил в банк ложные сведения о благополучном финансовом состоянии компании, которые подготовил финансовый директор. На основании представленных документов банк одобрил кредит на 730 миллионов рублей. Предприниматель истратил эти деньги и даже не планировал их возвращать.

Уголовное дело в отношении мужчин направлено в суд для рассмотрения по существу.