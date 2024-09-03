9 сентября вход на территорию музея-усадьбы «Ясная Поляна» будет свободным

Фото Алексея Пирязева.

9 сентября в Ясной Поляне отметят 196-ю годовщину со дня рождения Льва Толстого. В праздничный день вход на территорию заповедника будет свободным. Об этом сообщает пресс-служба музея-усадьбы.

В 12.00 на площадке у Дома писателя начнется традиционное «Слово о Толстом». Об имениннике расскажут ученые-толстоведы, преподаватели и студенты Тульского педагогического университета и учащиеся Яснополянского образовательного центра. После выступлений состоится возложение цветов к могиле Льва Николаевича.

С 12.45 до 15.00 для посетителей будут проводиться бесплатные 10-минутные экскурсии по Дому писателя. Экскурсионные группы будут формироваться у входа в Дом.

Также 9 сентября в музее-усадьбе состоится этап Кубка Л. Н. Толстого по шахматам. В этот день пройдет сеанс одновременной игры для школьников на 50 досках. Сеанс проведут именитые российские гроссмейстеры. Начало — в 13.00.

Кубок Л. Н. Толстого по шахматам проводится музеем-усадьбой «Ясная Поляна», Федерацией шахмат России и Тульской шахматной гостиной при поддержке правительства Тульской области. Основной этап соревнований, турнир по быстрым шахматам для детей, пройдет накануне дня рождения Льва Толстого 7 и 8 сентября в Ясной Поляне. Начало — в 12.00.

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