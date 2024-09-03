  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. 9 сентября вход на территорию музея-усадьбы «Ясная Поляна» будет свободным - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
9 сентября вход на территорию музея-усадьбы «Ясная Поляна» будет свободным
Фото Алексея Пирязева.

9 сентября вход на территорию музея-усадьбы «Ясная Поляна» будет свободным

В день рождения Льва Толстого посетителей ждет большая развлекательная программа.

9 сентября в Ясной Поляне отметят 196-ю годовщину со дня рождения Льва Толстого. В праздничный день вход на территорию заповедника будет свободным. Об этом сообщает пресс-служба музея-усадьбы.

В 12.00 на площадке у Дома писателя начнется традиционное «Слово о Толстом». Об имениннике расскажут ученые-толстоведы, преподаватели и студенты Тульского педагогического университета и учащиеся Яснополянского образовательного центра. После выступлений состоится возложение цветов к могиле Льва Николаевича.

С 12.45 до 15.00 для посетителей будут проводиться бесплатные 10-минутные экскурсии по Дому писателя. Экскурсионные группы будут формироваться у входа в Дом.

Также 9 сентября в музее-усадьбе состоится этап Кубка Л. Н. Толстого по шахматам. В этот день пройдет сеанс одновременной игры для школьников на 50 досках. Сеанс проведут именитые российские гроссмейстеры. Начало — в 13.00.

Кубок Л. Н. Толстого по шахматам проводится музеем-усадьбой «Ясная Поляна», Федерацией шахмат России и Тульской шахматной гостиной при поддержке правительства Тульской области. Основной этап соревнований, турнир по быстрым шахматам для детей, пройдет накануне дня рождения Льва Толстого 7 и 8 сентября в Ясной Поляне. Начало — в 12.00.

6+.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Фотограф:
сегодня, в 16:40 +2
Другие статьи по темам
Место
ТулаЯсная Поляна
Прочее
день рождения Льва Толстого

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Выдачи ипотеки в этом году могут превысить 5 трлн рублей
Выдачи ипотеки в этом году могут превысить 5 трлн рублей
Изготовитель кормов для животных Chammy выступил с опровержением
Изготовитель кормов для животных Chammy выступил с опровержением
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.