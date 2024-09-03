Изготовитель кормов для животных Chammy выступил с опровержением

«Компания «Форсаж» вынуждена выступить с опровержением ложной информации, распространившейся в сети интернет. Сообщаем следующее.

Корм, выпускаемый под ТМ Chammy на заводе «Форсаж» соответствует всем установленным стандартам качества. Мы тщательно отбираем сырье и упаковку от проверенных поставщиков и регулярно проводим проверки готовой продукции в аккредитованных лабораториях. Вся продукция, выпускаемая на нашем производстве, является абсолютно безопасной, что подтверждено многочисленными исследованиями, результаты которых доступны на нашем официальном сайте.

При этом важно отметить, что экспертиза, заказанная Фондом «Закон и здоровье» (созданным 25.03.2024 г.), была выполнена ООО «Оценочная компания «Вета».

В компанию «Форсаж» не поступало обращений ни от хозяев питомцев, ни от Фонда «Закон и здоровье».

Завод осуществляет свою деятельность в обычном режиме.

Компания «Форсаж» взаимодействует с государственными органами власти по делу о защите деловой репутации. Подано исковое заявление в суд (в том числе в качестве ответчиков привлечены СМИ), готовятся обращения в прокуратуру и следственные органы.

Мы призываем делать выводы, опираясь исключительно на проверенные факты. Наша компания всегда ставит на первое место заботу о здоровье и благополучии ваших питомцев, и мы будем продолжать работать, чтобы обеспечивать им самое лучшее».