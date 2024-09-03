  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Изготовитель кормов для животных Chammy выступил с опровержением - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Изготовитель кормов для животных Chammy выступил с опровержением

Изготовитель кормов для животных Chammy выступил с опровержением

Завод осуществляет свою деятельность в обычном режиме.

«Компания «Форсаж» вынуждена выступить с опровержением ложной информации, распространившейся в сети интернет. Сообщаем следующее. 

Корм, выпускаемый под ТМ Chammy на заводе «Форсаж» соответствует всем установленным стандартам качества. Мы тщательно отбираем сырье и упаковку от проверенных поставщиков и регулярно проводим проверки готовой продукции в аккредитованных лабораториях. Вся продукция, выпускаемая на нашем производстве, является абсолютно безопасной, что подтверждено многочисленными исследованиями, результаты которых доступны на нашем официальном сайте. 

При этом важно отметить, что экспертиза, заказанная Фондом «Закон и здоровье» (созданным 25.03.2024 г.), была выполнена ООО «Оценочная компания «Вета». 

В компанию «Форсаж» не поступало обращений ни от хозяев питомцев, ни от Фонда «Закон и здоровье».  

Завод осуществляет свою деятельность в обычном режиме. 

Компания «Форсаж» взаимодействует с государственными органами власти по делу о защите деловой репутации. Подано исковое заявление в суд (в том числе в качестве ответчиков привлечены СМИ), готовятся обращения в прокуратуру и следственные органы.

Мы призываем делать выводы, опираясь исключительно на проверенные факты. Наша компания всегда ставит на первое место заботу о здоровье и благополучии ваших питомцев, и мы будем продолжать работать, чтобы обеспечивать им самое лучшее».

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 16:37 +2
Другие статьи по темам
Событие
корм для животныхФорсаж

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
9 сентября вход на территорию музея-усадьбы «Ясная Поляна» будет свободным
9 сентября вход на территорию музея-усадьбы «Ясная Поляна» будет свободным
На ул. Свободы Kia сбил девушку на электросамокате
На ул. Свободы Kia сбил девушку на электросамокате
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.