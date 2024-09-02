  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В России утвердили ГОСТ для школьной формы - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В России утвердили ГОСТ для школьной формы
Фото из архива Myslo.ru

В России утвердили ГОСТ для школьной формы

Новый стандарт не определяет дизайн одежды для учеников, однако прописывает требования к качеству материалов.

С 1 июля 2025 года в России начнет действовать национальный стандарт школьной формы. Его утвердил Росстандарт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство. Отмечается, что возможно применять стандарт начнут раньше. 

«Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии утвердило ГОСТ Р „Одежда обучающихся (школьная форма)“, разработанный Роскачеством и подведомственным Минпромторгу России Инновационным центром текстильной и легкой промышленности. Национальный стандарт официально вступит в силу с 1 июля 2025 года, при этом до этой даты возможно его досрочное применение», — рассказали в организации.

Новый ГОСТ распространяется только на одежду учеников 1 — 11 классов, обувь в него не входит.

Стандарт не определяет дизайн, ассортимент, фасон или цвет формы, не устанавливает требования к материалам для изготовления школьной одежды. Новые требования касаются в первую очередь показателей безопасности и качества, например, воздухопроницаемости и износостойкости.

Применяться ГОСТ будет добровольно, его требования должны соблюдать только те, кто планирует указывать на этикетке одежды соответствующую маркировку.

«Утвержденный стандарт нацелен на облегчение выбора школьной формы родителями учащихся, которые при покупке „формы по ГОСТ“ будут уверены в качестве и долговечности одежды», — пояснил руководитель Роскачества Максим Протасов.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 13:54 −1
Другие статьи по темам
Событие
школьная формастандартГОСТ
Место
ТулаТульская область

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Туле 5 пожарных расчётов приехали тушить пищу, подгоревшую на плите
В Туле 5 пожарных расчётов приехали тушить пищу, подгоревшую на плите
У жителя Киреевска украли 10 тысяч долларов: полиция нашла подозреваемого
У жителя Киреевска украли 10 тысяч долларов: полиция нашла подозреваемого
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.