В России утвердили ГОСТ для школьной формы

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Новый стандарт не определяет дизайн одежды для учеников, однако прописывает требования к качеству материалов.

С 1 июля 2025 года в России начнет действовать национальный стандарт школьной формы. Его утвердил Росстандарт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство. Отмечается, что возможно применять стандарт начнут раньше.

«Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии утвердило ГОСТ Р „Одежда обучающихся (школьная форма)“, разработанный Роскачеством и подведомственным Минпромторгу России Инновационным центром текстильной и легкой промышленности. Национальный стандарт официально вступит в силу с 1 июля 2025 года, при этом до этой даты возможно его досрочное применение», — рассказали в организации.

Новый ГОСТ распространяется только на одежду учеников 1 — 11 классов, обувь в него не входит.

Стандарт не определяет дизайн, ассортимент, фасон или цвет формы, не устанавливает требования к материалам для изготовления школьной одежды. Новые требования касаются в первую очередь показателей безопасности и качества, например, воздухопроницаемости и износостойкости.

Применяться ГОСТ будет добровольно, его требования должны соблюдать только те, кто планирует указывать на этикетке одежды соответствующую маркировку.

«Утвержденный стандарт нацелен на облегчение выбора школьной формы родителями учащихся, которые при покупке „формы по ГОСТ“ будут уверены в качестве и долговечности одежды», — пояснил руководитель Роскачества Максим Протасов.