У белки-альбиноса из Центрального парка отказали задние лапки

Фото Табрис Янченг.

Белого самца белки, ползущего с парализованными задними лапками, обнаружили в воскресенье, 1 сентября, туляки в Центральном парке. Помимо этого у животного текла кровь из носа.

«Когда бела привезли к нам, было похоже, что у него сломан позвоночник, задние лапы висели, как плети. В какой-то момент зверёк замер, у него снова пошла кровь из носа, мы с Арсением даже подумали, что он умирает. Но потом на обезболивающих ему стало легче», — рассказала зооволонтёр Янгчен Табрис.

Животное доставили на рентген в Тульский центр ветеринарной медицины. Пациента назвали Белоусов. Явных переломов позвоночника или таза на снимках не видно, отметила Табрис, добавив, что снимки еще предстоит изучить специалисту.

Белоус не единственная белая белка в Центральном парке Тулы. Их две — это старший самец и его детёныш. Их заметили в этом году. Многие называют их альбиносами, но на самом деле это не так, у них лейкизм — мутация, вызывающая частичную потерю пигментации наружного покрова.

Зооволонтёр уточнила, что хотя лейкизм не сопровождают отклонения в здоровье как при альбинизме, у животных с необычным окрасом становится меньше шансов выжить, поскольку они выделяются и привлекают внимание хищников. А белки и без того в природе живут недолго.