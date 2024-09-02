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У белки-альбиноса из Центрального парка отказали задние лапки
Фото Табрис Янченг.

У белки-альбиноса из Центрального парка отказали задние лапки

Причину недуга любимца многих туляков сейчас ищут ветеринары вместе с волонтерами.

Белого самца белки, ползущего с парализованными задними лапками, обнаружили в воскресенье, 1 сентября, туляки в Центральном парке. Помимо этого у животного текла кровь из носа.

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«Когда бела привезли к нам, было похоже, что у него сломан позвоночник, задние лапы висели, как плети. В какой-то момент зверёк замер, у него снова пошла кровь из носа, мы с Арсением даже подумали, что он умирает. Но потом на обезболивающих ему стало легче», — рассказала зооволонтёр Янгчен Табрис.

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Животное доставили на рентген в Тульский центр ветеринарной медицины. Пациента назвали Белоусов. Явных переломов позвоночника или таза на снимках не видно, отметила Табрис, добавив, что снимки еще предстоит изучить специалисту.

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Белоус не единственная белая белка в Центральном парке Тулы. Их две — это старший самец и его детёныш. Их заметили в этом году. Многие называют их альбиносами, но на самом деле это не так, у них лейкизм — мутация, вызывающая частичную потерю пигментации наружного покрова.

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Зооволонтёр уточнила, что хотя лейкизм не сопровождают отклонения в здоровье как при альбинизме, у животных с необычным окрасом становится меньше шансов выжить, поскольку они выделяются и привлекают внимание хищников. А белки и без того в природе живут недолго.

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