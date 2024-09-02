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  4. В Донском мужчина похитил бывшую жену, изнасиловал её и держал взаперти: дело направлено в суд - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
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В Донском мужчина похитил бывшую жену, изнасиловал её и держал взаперти: дело направлено в суд

В Донском мужчина похитил бывшую жену, изнасиловал её и держал взаперти: дело направлено в суд

Ранее обвиняемый был судим за половое сношение с несовершеннолетней.

В Донском 29-летний ранее судимый мужчина обвиняется в угрозе убийством, умышленно причинении тяжкого вреда здоровью, незаконном проникновении в жилище, умышленном причинении легкого вреда здоровью, изнасиловании, иных действиях сексуального характера и похищении человека, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, в период с 1 января по 19 марта обвиняемый угрожал бывшей 18-летней супруге убийством и избил её. После этого, мужчина разбил окно квартиры, где проживала его бывшая, проник внутрь, гвоздодером избил её знакомого, а экс-жену увез на машине.

В автомобиле он изнасиловал свою жертву, а потом перевез в гараж и держал её там взаперти. Каким-то чудом девушке удалось сбежать и обратиться в полицию.

Уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд для рассмотрения по существу. 

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