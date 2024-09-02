  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Жители Новомосковска: «Убитую» дорогу к школе не отремонтировали к началу учебного года — за детей страшно! - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Жители Новомосковска: «Убитую» дорогу к школе не отремонтировали к началу учебного года — за детей страшно!
Фото группы «Подслушано Новомосковск» в социальной сети ВКонтакте.

Жители Новомосковска: «Убитую» дорогу к школе не отремонтировали к началу учебного года — за детей страшно!

Тротуар, ведущий к ЦО №9, — в ямах и выбоинах, а в тёмное время суток он не освещается.

В группе «Подслушано Новомосковск» в соцсети ВКонтакте местный житель пожаловался на состояние дороги, ведущей к Центру образования №9. Асфальт (который клали, видимо, не снимая старое покрытие) раскрошился, тротуар развалился на мелкие камни и неопрятно зарос травой.

— Весь учебный год школьники будут тут ходить в школу №9. Тротуар в ужасном состоянии: от ул. Кукунина, далее по ул. Маяковского и заканчивая остановкой «Авторемзавод». Дорогу не ремонтировали более 40 лет! Из-под «нового» асфальта торчит старый, который, наверное, делали ещё при царе Горохе. Освещения нет. Ноги можно переломать!

Вот как выглядит дорога к школе:

whK245KSz48.jpg

67N3k_WNTR4.jpg

В комментариях жители Новомосковска обсуждают «убитую» дорогу:

Екатерина П.:

— Всё в унылом состоянии на этих улицах, к сожалению, и уже давно...

Саша И.:

— Это ещё дождь не прошёл. Тогда только в сапогах в школу идти. Вроде город, а на деле деревня! Вот такая комфортная среда!

Ольга К.:

— Жители мкр-н Гипсового спотыкаются на тротуарах. И тротуарами их нельзя назвать — тропа индейцев.

Сюжет: Самые «убитые» дороги Тулы
Рамы, лента и приглашение в цирк: в Новомосковске на месте дорожной ямы появился целый арт-объект
Жизнь Тулы и области
Рамы, лента и приглашение в цирк: в Новомосковске на месте дорожной ямы появился целый арт-объект
9 августа, в 16:07, 6 1979 2
«Помогите кто чем может»! Житель Узловского района просит строительный мусор, чтобы засыпать разбитую дорогу
Жизнь Тулы и области
«Помогите кто чем может»! Житель Узловского района просит строительный мусор, чтобы засыпать разбитую дорогу
29 июля, в 17:46, 36 1983 7
Жители Щёкино: «Дорогу около жилого дома не чинят уже несколько лет!»
Жизнь Тулы и области
Жители Щёкино: «Дорогу около жилого дома не чинят уже несколько лет!»
19 июня, в 10:10, 21 1210 1
Шишками и камнями «починили» дорогу к детскому саду жители поселка Новольвовского
Жизнь Тулы и области
Шишками и камнями «починили» дорогу к детскому саду жители поселка Новольвовского
10 июня, в 11:13, 17 1404 3

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 12:22 +1
Другие статьи по темам
Событие
самые убитые дорогиямы на дорогах
Место
Новомосковск

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
У белки-альбиноса из Центрального парка отказали задние лапки
У белки-альбиноса из Центрального парка отказали задние лапки
Тульские болельщики смогут задать вопросы волейболисткам «Тулицы»
Тульские болельщики смогут задать вопросы волейболисткам «Тулицы»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.