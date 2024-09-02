Жители Новомосковска: «Убитую» дорогу к школе не отремонтировали к началу учебного года — за детей страшно!

Фото группы «Подслушано Новомосковск» в социальной сети ВКонтакте.

Тротуар, ведущий к ЦО №9, — в ямах и выбоинах, а в тёмное время суток он не освещается.

В группе «Подслушано Новомосковск» в соцсети ВКонтакте местный житель пожаловался на состояние дороги, ведущей к Центру образования №9. Асфальт (который клали, видимо, не снимая старое покрытие) раскрошился, тротуар развалился на мелкие камни и неопрятно зарос травой.

— Весь учебный год школьники будут тут ходить в школу №9. Тротуар в ужасном состоянии: от ул. Кукунина, далее по ул. Маяковского и заканчивая остановкой «Авторемзавод». Дорогу не ремонтировали более 40 лет! Из-под «нового» асфальта торчит старый, который, наверное, делали ещё при царе Горохе. Освещения нет. Ноги можно переломать!

Вот как выглядит дорога к школе:

В комментариях жители Новомосковска обсуждают «убитую» дорогу:

Екатерина П.:

— Всё в унылом состоянии на этих улицах, к сожалению, и уже давно...

Саша И.:

— Это ещё дождь не прошёл. Тогда только в сапогах в школу идти. Вроде город, а на деле деревня! Вот такая комфортная среда!

Ольга К.:

— Жители мкр-н Гипсового спотыкаются на тротуарах. И тротуарами их нельзя назвать — тропа индейцев.