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По каким адресам тулякам отключат газ в сентябре
Фото АО «Тулагоргаз».

По каким адресам тулякам отключат газ в сентябре

Публикуем график.

В сентябре специалисты АО «Тулагоргаз» проведут работы по техническому обслуживанию газового оборудования в многоквартирных домах, проверят герметичность газопроводов. В связи с этим абонентам временно отключат газ. 

Работы будут проводиться по следующим адресам:

2 сентября 
с 10.00 до 17.00

  • ул. Краснодонцев, 63.
  • ул. Дементьева, 25.
  • ул. Октябрьская, 205-а.

3 сентября
с 10.00 до 17.00

  • ул. Дементьева, 25.
  • ул. Краснодонцев, 63.
  • ул. Гагарина, 8.

с 11.00 до 15.00

  • ул. Демьянова, 43-а.

4 сентября
с 10.00 до 17.00

  • ул. Дементьева, 25.
  • ул. Краснодонцев, 63.
  • ул. Октябрьская, 205-а.

с 11:00 до 15:00

  • ул. Демьянова, 2-а.

5 сентября
с 10.00 до 17.00

  • ул. Дементьева, 25.
  • ул. Краснодонцев, 63.
  • ул. Гагарина, 8.

9 сентября
с 10.00 до 17.00

  • ул. Краснодонцев, 63.
  • ул. Октябрьская, 205-а.
  • ул. Кутузова, 118.

с 15.00 до 16.00

  • ул. Филимоновская, 11.

с 16.00 до 17.00

  • ул. Филимоновская, 13.

10 сентября
с 10.00 до 17.00

  • ул. Краснодонцев, 63.
  • ул. Кутузова, 118.
  • ул. Октябрьская, 207.

11 сентября
с 10.00 до 17.00

  • ул. Кутузова, 118.

12 сентября
с 10.00 до 17.00

  • ул. Октябрьская, 207.

13 сентября
с 13.00 до 16.00

  • ул. Оборонная, 91, корпус № 3.

16 сентября
с 10.00 до 17.00

  • ул. Гагарина, 4-а. 
  • ул. Гоголевская, 71, подъезды 1, 2.

с 13.00 до 17.00

  • ул. Мезенцева, 17. 

с 14.00 до 17.00

  • с. Осиновая Гора, Первый Восточный проезд, 3.

17 сентября
с 10.00 до 17.00

  • ул. Гоголевская, 71, подъезды 3, 4.
  • ул. Октябрьская, 209. 

18 сентября
с 10.00 до 17.00

  • ул. Гагарина, 4-а. 
  • ул. Кабакова, 75, подъезд № 4.

19 сентября
с 10.00 до 17.00

  • ул. Октябрьская, 209. 

23, 25 сентября
с 10.00 до 17.00

  • ул. Гагарина, 4-а. 

Если по какой-то причине вас не будет дома в день плановой проверки, техническое обслуживание газовых приборов можно перенести на удобную дату и время. Вызвать мастера можно по телефонам: 25−36−68, 25−36−56, 25−36−37. Либо сделать заявку на сайте.

 

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