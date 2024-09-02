По каким адресам тулякам отключат газ в сентябре

В сентябре специалисты АО «Тулагоргаз» проведут работы по техническому обслуживанию газового оборудования в многоквартирных домах, проверят герметичность газопроводов. В связи с этим абонентам временно отключат газ.

Работы будут проводиться по следующим адресам:

2 сентября

с 10.00 до 17.00

3 сентября

с 10.00 до 17.00

с 11.00 до 15.00

4 сентября

с 10.00 до 17.00

с 11:00 до 15:00

5 сентября

с 10.00 до 17.00

9 сентября

с 10.00 до 17.00

с 15.00 до 16.00

с 16.00 до 17.00

10 сентября

с 10.00 до 17.00

11 сентября

с 10.00 до 17.00

12 сентября

с 10.00 до 17.00

13 сентября

с 13.00 до 16.00

16 сентября

с 10.00 до 17.00

с 13.00 до 17.00

с 14.00 до 17.00

17 сентября

с 10.00 до 17.00

18 сентября

с 10.00 до 17.00

19 сентября

с 10.00 до 17.00

23, 25 сентября

с 10.00 до 17.00

Если по какой-то причине вас не будет дома в день плановой проверки, техническое обслуживание газовых приборов можно перенести на удобную дату и время. Вызвать мастера можно по телефонам: 25−36−68, 25−36−56, 25−36−37. Либо сделать заявку на сайте.