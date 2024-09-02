По каким адресам тулякам отключат газ в сентябре

В сентябре специалисты АО «Тулагоргаз» проведут работы по техническому обслуживанию газового оборудования в многоквартирных домах, проверят герметичность газопроводов. В связи с этим абонентам временно отключат газ.
Работы будут проводиться по следующим адресам:
2 сентября
с 10.00 до 17.00
- ул. Краснодонцев, 63.
- ул. Дементьева, 25.
- ул. Октябрьская, 205-а.
3 сентября
с 10.00 до 17.00
- ул. Дементьева, 25.
- ул. Краснодонцев, 63.
- ул. Гагарина, 8.
с 11.00 до 15.00
- ул. Демьянова, 43-а.
4 сентября
с 10.00 до 17.00
- ул. Дементьева, 25.
- ул. Краснодонцев, 63.
- ул. Октябрьская, 205-а.
с 11:00 до 15:00
- ул. Демьянова, 2-а.
5 сентября
с 10.00 до 17.00
- ул. Дементьева, 25.
- ул. Краснодонцев, 63.
- ул. Гагарина, 8.
9 сентября
с 10.00 до 17.00
- ул. Краснодонцев, 63.
- ул. Октябрьская, 205-а.
- ул. Кутузова, 118.
с 15.00 до 16.00
- ул. Филимоновская, 11.
с 16.00 до 17.00
- ул. Филимоновская, 13.
10 сентября
с 10.00 до 17.00
- ул. Краснодонцев, 63.
- ул. Кутузова, 118.
- ул. Октябрьская, 207.
11 сентября
с 10.00 до 17.00
- ул. Кутузова, 118.
12 сентября
с 10.00 до 17.00
- ул. Октябрьская, 207.
13 сентября
с 13.00 до 16.00
- ул. Оборонная, 91, корпус № 3.
16 сентября
с 10.00 до 17.00
- ул. Гагарина, 4-а.
- ул. Гоголевская, 71, подъезды 1, 2.
с 13.00 до 17.00
- ул. Мезенцева, 17.
с 14.00 до 17.00
- с. Осиновая Гора, Первый Восточный проезд, 3.
17 сентября
с 10.00 до 17.00
- ул. Гоголевская, 71, подъезды 3, 4.
- ул. Октябрьская, 209.
18 сентября
с 10.00 до 17.00
- ул. Гагарина, 4-а.
- ул. Кабакова, 75, подъезд № 4.
19 сентября
с 10.00 до 17.00
- ул. Октябрьская, 209.
23, 25 сентября
с 10.00 до 17.00
- ул. Гагарина, 4-а.
Если по какой-то причине вас не будет дома в день плановой проверки, техническое обслуживание газовых приборов можно перенести на удобную дату и время. Вызвать мастера можно по телефонам: 25−36−68, 25−36−56, 25−36−37. Либо сделать заявку на сайте.