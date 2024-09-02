Студенты Тульского медколледжа: Мы выбрали медицину!

2 сентября в Тульском медицинском колледже прошла торжественная линейка.

Студентов пришла поздравить замминистра здравоохранения Тульской области Оксана Дубровина.

- В первую очередь поздравляю первокурсников - потому что вы сделали шаг к мечте! Пройдя все вступительные испытания, вы стали студентами-медиками. Именно от вас через несколько лет уже будет зависеть, насколько успешно медицина оказывает помощь жителям нашего региона.

Тульский медколледж – один из старейших в России. В этом году он отмечает свой юбилей – 155 лет с момента создания. В этом году на первый курс колледжа в Туле и его филиалах в Белеве, Новомосковске и Узловой зачислено 700 студентов. Самой популярной специальностью стало «Сестринское дело», ее выбрали более 400 будущих медсестер. 250 ребят поступили на «Лечебное дело». После выпуска они придут на работу в поликлиники, амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты и в бригады скорой помощи. Лаборантами и фармацевтами решили стать 50 студентов.

Сергей Воробьев, студент 4 курса, «Лечебное дело» выбрал медицину, потому что не представлял себя вне ее:

- Моя семья медицинская. Папа – врио главврача Центра медицины катастроф, мама – фельдшер, дедушка преподавал в этом колледже. И я решил продолжить семейную династию. Поступить сразу в мединститут не получилось, поэтому поступил сюда. По дальше планирую продолжить образование – стать реаниматологом или кардиологом. Я одновременно и учусь, и работаю – на скорой. Это и сложно и увлекательно, много разных интересных случаев, когда на практике применяю все то, чему учили в колледже. И наоборот, случаи из практики разбираем на занятиях. Родители во всем меня поддерживают. Считаю, что главное в работе медиков – понимание пациента, сочувствие ему и желание помочь. А еще считаю, что медики сами тоже должны следить за своим здоровьем, вести здоровый образ жизни. Я, например, увлекаюсь баскетболом, играю в любительской лиге, выступаю за команду колледжа. Всем первокурсникам желаю получать удовольствие от учебы и работы, ведь наша профессия – самая классная!

Аля Керокасян мечтала поступить в медколледж с раннего детства. И вот ее мечта сбылась:

- Я из многодетной семьи, но не медицинской. Просто моя мама мечтала стать медсестрой, после декретов хотела поступить в этот колледж. Но так случилось, что ее больше нет. И ее мечту воплотила я. Хотя это была и есть моя мечта – помогать людям. Очень боялась, даже плакала, что не пройду – был большой конкурс на «Сестринское дело». Я уже познакомилась со всеми одногруппниками, у меня появились новые друзья. И я надеюсь, что моя студенческая жизнь будет интересной и веселой.

Ульяна Булавенцева выбрала медицину в противовес советам родителей:

- У меня в семье не медиков, мои родители хотели, чтобы я пошла учиться и работать в силовые структуры. Но мне всю жизнь нравилось помогать людям. А где это лучше всего можно реализовать?! В 11 классе я обратилась, вы не поверите, к астрологу. И звезды сказали: медицина – мое призвание. Когда училась на младших курсах, работала санитаркой в роддоме. Это хороший опыт, мне понравилось. А вообще, я полюбила медицину за глубокие знания о человеческом теле, психике и том, как и чем можно исправить поломки в организме.

- Не бойтесь пробовать что-то новое. Мы здесь, чтобы поддержать вас на каждом этапе нового пути, - обратилась к первокурсникам Полина Кишканова, студентка 4 курса Тульского медколледжа, председатель студсовета.

Руководитель медколледжа Алексей Денисов напутствовал своих студентов:

- Я верю, что вы будете душой и сердцем преданы выбранной профессии. Перед нами с вами стоят грандиозные задачи. В соответствии с национальными целями в области здравоохранения мы должны оказывать такую медпомощь жителям Тульского края, чтобы средняя продолжительность жизни, причем качественной жизни, была 78 лет и более. Я желаю вам, чтобы профессия, которую вы выбрали, стала вашим образом жизни. Дерзайте, учитесь, совершенствуйтесь!

Напомним, что в Тульской области действует ряд мер поддержки медицинских работников. Например, с 1 сентября 2024 года введена доплата медикам пенсионного возраста — 10 000 рублей врачам-пенсионерам и 5000 рублей средним медицинским работникам. Предусмотрена компенсация для медработников фельдшерско-акушерских пунктов по обучению их в автошколах.

Есть ежемесячная выплата фельдшерам, прибывшим на работу на фельдшерско-акушерские пункты или фельдшерские здравпункты (за исключением тех, кто участвует в программе «Земский доктор») — 350 000 рублей.

По программе «Земский доктор/фельдшер» врачам, прибывшим на работу в удаленные сельские населенные пункты выплачивают 1,5 млн рублей и 1 млн рублей соответственно. По этой же программе медицинским сестрам и акушеркам, прибывшим в сельские удаленные населенные пункты выплачивают по 750 тыс рублей и 500 тыс рублей соответственно.

При переезде на работу в сельскую местность в отдаленные населенные пункты врачам, фельдшерам, акушеркам и медсестрам ФАПов предоставляют единовременные компенсационные выплаты в размере 1,5 млн рублей для врачей и 750 тыс. рублей для фельдшеров, а также акушерок и медицинских сестер фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов.