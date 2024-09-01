В Туле Роспотребнадзор закрыл два кафе во время проверки мигрантов

Фото из telegram-канала «Тула. ЭкстремиZм».

В Туле вновь прошли рейды по иностранцам, незаконно проживающим на территории России. В этот раз силовики нагрянули в несколько кафе и проверили 60 гостей из ближнего зарубежья.

— Все иностранные специалисты-нелегалы отправятся на родину, пятерых бережно доставили в военкомат, чтобы поставить на воинский учет, — сообщает телеграм-канал «Тула. ЭкстремиZм».

Работой двух заведений заинтересовались специалисты Роспотребнадзора. Там нашли большое количество нарушений санитарно-эпидемиологического благополучия населения (СЭН). В итоге оба кафе закрыли за антисанитарию.