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Летучие мыши облюбовали Тульский кремль
фото: Алексей Горохов

Летучие мыши облюбовали Тульский кремль

Милах запечатлел фотограф Алексей Горохов.

Соответствующий пост Алексей опубликовал на своей страничке в «ВК»:

— В Тульском кремле живут такие мышки. Очень полезные — едят комаров. Я 4 штуки насчитал в кремле. Если приглядеться, то в городе их много летает возле домов, как стемнеет.

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