Летучие мыши облюбовали Тульский кремль

фото: Алексей Горохов

Соответствующий пост Алексей опубликовал на своей страничке в «ВК»:

— В Тульском кремле живут такие мышки. Очень полезные — едят комаров. Я 4 штуки насчитал в кремле. Если приглядеться, то в городе их много летает возле домов, как стемнеет.