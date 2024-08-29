Синоптик дал прогноз на предстоящие осень и зиму

Фото Алексея Пирязева.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец дал предварительный прогноз на предстоящие осень и зиму в Центральной России.

— В целом вся первая декада сентября будет по-летнему теплой. Во второй декаде температура начнет постепенно возвращаться в свое климатическое русло — по ночам +5…+10, днем не выше +15. Станут чаще идти дожди. В третьей декаде почувствуется настоящее дыхание осени. Средняя температура окажется даже на 0,5-1 градус выше нормы. В ночные часы будет 0…+5. А в конце месяца возможны даже первые заморозки. Днем — от +7 до +12 градусов. Недобор осадков за месяц составит порядка 20%, — рассказал метеоролог в своем телеграм-канале.

Октябрь по температуре будет на 1 градус выше положенного, по осадкам — в норме. Ноябрь — около нормы, а осадков будет примерно на 10-20%, чем положено в указанный месяц.

Зима прогнозируется очень теплой: декабрь — на 3 градуса выше нормы, январь — на 5-7 градусов выше нормы, февраль — на 1-2 градуса теплее обычного с переизбытком осадков на 20-30%.