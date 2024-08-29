Тульская гимнастка завоевала золото в составе сборной России

Фото Федерации спортивной гимнастики России.

С 28 по 30 августа в Могилеве проходит открытый Кубок Республики Беларусь по спортивной гимнастике.

Как сообщает минспорта Тульской области, воспитанница спортивной школы олимпийского резерва «Спортивная гимнастика» Алёна Глотова по программе мастеров спорта в командном первенстве завоевала золотую медаль в составе команды сборной России.

Спортсменку подготовила тренер-преподаватель Светлана Лаврушина.

Алёна Глотова входит в состав сборных Тульской области и России, имеет звание мастера спорта РФ.