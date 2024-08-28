Вильфанд пообещал теплое начало осени

Фото Алексея Пирязева.

Температура воздуха будет на 6-9 градусов выше климатической нормы.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд дал прогноз на конец августа и начало сентября. По его словам, погода на европейской территории России будет очень теплой.

— На юге Центрального федерального округа: в Рязанской, Орловской, Брянской, Курской, Воронежской, Белгородской, Тамбовской областях — везде температура с 28 августа по 1 сентября на 6-9 градусов выше нормы, она составит 26-33 градуса, — рассказал Вильфанд в интервью «ТАСС».

В аналогичный период температура на 5-7 градусов выше нормы ожидается в таких областях — Тверской — 24-28, Московской — 27-30, Смоленской — 26-29 градусов.

На юге европейской России, в Краснодарском крае и Ростовской области с 28 августа по 1 сентября температура будет выше нормы на 5-8 градусов — может достигнуть +33…+36.