В Туле на установку новых светофоров выделили 35 млн рублей

Фото Алексея Пирязева.

Их будут монтировать по заявкам до декабря 2025 года.

Администрация Тулы разместила на сайте госзакупок тендер на поиск подрядчика, который займется установкой и обслуживанием новых светофоров. Цена контракта — 35 миллионов рублей.



Согласно аукционной документации, в областном центре установят 313 обычных светофоров, 185 контроллеров, 185 транспортных светофоров, 128 объектов типа Т-7 и 2 велосипедных светофора типа Т-9.

Устройства будут с модульным управлением, видеонаблюдением и звуковым сопровождением.

— С момента поступления от заказчика заявки на монтаж, ремонт и техническое обслуживание светофоров работы должны быть выполнены в течение 2 часов, независимо от расположения участка и погодных условий, времени суток, — сказано в контракте.

Работу подрядчик должен будет выполнить до 20 декабря 2025 года.