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Новый корпус Ваныкинской больницы, школы и ФОКи: как в Тульской области строят социальные объекты

Новый корпус Ваныкинской больницы, школы и ФОКи: как в Тульской области строят социальные объекты

Об этом 28 августа на брифинге рассказал министр строительства Тульской области Павел Мусиенко.

В прошлом году в регионе велось строительство 18 социальных объектов, из них 16 — за счет средств бюджетов различных уровней и два объекта профинансированы из внебюджетных источников.

Всего с 2016 по 2023 год в регионе построено 82 социальных объекта на более чем 37 млрд рублей. Наибольший объем инвестиций направлен на развитие учреждений здравоохранения: построено 15 объектов на 15,1 млрд рублей.

Сегодня регион нуждается в таком капиталоёмком объекте, как новый хирургический корпус больницы скорой помощи на 625 коек.

Об этом врио губернатора Дмитрий Миляев доложил на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным. А презентуя обновленную Программу развития региона, Дмитрий Миляев сообщил, что проект больничного комплекса находится в разработке.

Большая работа идет и по другим направлениям. В рамках национального проекта «Образование» построено три школы:

  • в Донском — на 400 мест,

  • в дер. Ямны Большой Тулы — на 100 мест,

  • в ЖК «Балтийский» в Туле — на 1100 мест.

Также в Новомосковске появился центр одаренных детей «Созвездие» благодаря социальному партнёру — химической компании «Еврохим».

Продолжается строительство образовательных учреждений в новых микрорайонах Тулы. В Юго-Восточном в этом году будет сдана новая школа на 1100 мест, а в «Новой Голландии» — на 600. В дер. Нижняя Китаевка появится трехэтажный детский сад с бассейном, который сможет принять 240 ребят.

По нацпроекту «Демография» завершено строительство нового корпуса Красивского дома для пожилых «Забота». Это самый большой подобный объект в Центральной России.

Для создания условий для занятий физической культурой и спортом в 2023 году построены ФОКи в Куркино и Ясногорске, а также крытый тренировочный манеж с подогреваемым футбольным полем в Туле.

В 2024 году фонд «Газпром социальные инициативы» завершил строительство многофункционального спорткомплекса с трибунами на 2,5 тысячи человек в Туле. Завершается строительство ФОКа с бассейном в Скуратово.

В этом году за счет средств бюджета Тульской области начато возведение двух ФОКов в Алексине и Арсеньево. Они будут сданы в следующем году.

Среди крупных объектов в сфере культуры — Фонд искусств Тульского музейного объединения и многофункциональный центр культурного развития в Веневе.

— Рост объемов строительства социальных объектов в Тульской области во многом связан с курсом, который определил Алексей Дюмин, и с реализацией национальных проектов. Сегодня наша задача — качественно и в срок реализовать эти планы. Все этапы работ — от проектирования до ввода в эксплуатацию, находятся на особом контроле Дмитрия Миляева, — сказал Павел Мусиенко.

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Тульская область
 

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