Парад из шести планет туляки увидят утром 28 августа

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Парад из шести планет и Луны можно будет наблюдать на небе утром 28 августа. Информацию об этом опубликовали на сайте Московского планетария. Все планеты будут находиться по одну сторону от Солнца в секторе около 160°.

В августе Марс и планеты-гиганты (Юпитер, Уран, Нептун и Сатурн) видны с полуночи до рассвета. В конце месяца к ним присоединится Меркурий, который появится на утреннем небе после четырех утра. 28 августа рядом с Марсом также будет убывающий серп Луны.

С 25 по 31 августа 2024 года все планеты, кроме Венеры, окажутся по одну сторону от Солнца и будут видны одновременно. Утром на востоке будут Меркурий, Марс, Юпитер и Уран, а на юго-западе — Нептун и яркий Сатурн. Однако это можно назвать парадом только условно, так как планеты займут большой сектор неба (160°).

Отмечается, что при ясной погоде можно будет наблюдать все шесть планет, кроме Нептуна и Урана, невооруженным глазом. Чтобы увидеть две другие, потребуется телескоп или мощный бинокль.