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В Госдуме предложили увеличить МРОТ до 30 тысяч рублей с 2025 года

В Госдуме предложили увеличить МРОТ до 30 тысяч рублей с 2025 года

Депутаты подчеркнули, что выжить на текущий МРОТ трудно.

В Госдуме предложили увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 30 тысяч рублей в месяц, сообщает «Российская газета» со ссылкой на соответствующий законопроект.

Авторы проекта напомнили, что с 1 января 2024 года МРОТ составляет 19 242 рубля в месяц. Депутаты подчеркнули, что работника, который получает зарплату на уровне МРОТ, формально нельзя отнести к работающему бедному, но и выжить на такую зарплату невозможно.

Таким образом, как предлагают депутаты фракции ЛДПР, МРОТ необходимо установить на уровне не менее 30 тысяч рублей. Один из авторов проекта отметил, что сейчас зарплату на уровне МРОТ получают как минимум пять миллионов россиян.

До этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин анонсировал повышение МРОТ на 15% с 2025 года. Ожидается, что данный показатель составит более 22 тысяч рублей в месяц.

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Автор:
сегодня, в 12:04 +1
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