Туляки смогут пройти ряд обследований в Центральном парке

Фото Дмитрия Дзюбина.

Мероприятие посвящено Международному дню долголетия. Цель акции — чтобы как можно больше людей вели здоровый образ жизни и уделяли внимание профилактике заболеваний.

28 августа во всех муниципалитетах региона пройдут праздники здоровья. Так, в Центральном парке Тулы с 15.00 до 19.00 жители смогут принять участие в занятиях северной ходьбой, посетить развлекательно-спортивную интерактивную площадку от профессиональных спортклубов — АКМ, «Арсенала», Академии Александра Островского, а также освоить приемы тхэквондо.

Жители старшего возраста узнают, как дольше сохранять здоровье и качество жизни. Психологи дадут советы, как общаться с внуками.

Как сообщает минздрав Тульской области, все желающие смогут пройти ряд обследований, в том числе, на площадке профилактического проекта «Шаг к здоровью».

Также в рамках акции можно будет получить консультации врачей по укреплению здоровья, познакомиться с устройством автомобиля скорой помощи и узнать больше о работе крупных медучреждений региона.

На сцене парка пройдет концерт с участием артистов Тульской филармонии.