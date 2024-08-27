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Туляки смогут пройти ряд обследований в Центральном парке
Фото Дмитрия Дзюбина.

Туляки смогут пройти ряд обследований в Центральном парке

28 августа в областной столице пройдет профилактическая акция «Здоровье населения — основа процветания Тульского края».

Мероприятие посвящено Международному дню долголетия. Цель акции — чтобы как можно больше людей вели здоровый образ жизни и уделяли внимание профилактике заболеваний.

28 августа во всех муниципалитетах региона пройдут праздники здоровья. Так, в Центральном парке Тулы с 15.00 до 19.00 жители смогут принять участие в занятиях северной ходьбой, посетить развлекательно-спортивную интерактивную площадку от профессиональных спортклубов — АКМ, «Арсенала», Академии Александра Островского, а также освоить приемы тхэквондо. 

Жители старшего возраста узнают, как дольше сохранять здоровье и качество жизни. Психологи дадут советы, как общаться с внуками.

Как сообщает минздрав Тульской области, все желающие смогут пройти ряд обследований, в том числе, на площадке профилактического проекта «Шаг к здоровью». 

Также в рамках акции можно будет получить консультации врачей по укреплению здоровья, познакомиться с устройством автомобиля скорой помощи и узнать больше о работе крупных медучреждений региона.

На сцене парка пройдет концерт с участием артистов Тульской филармонии.

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Фотограф:
сегодня, в 12:16 +1
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