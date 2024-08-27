Каждый третий туляк признался, что хотя бы раз позволил себе плакать на работе

Расплакаться на работе — это про женщин: хотя бы однажды доводилось плакать из-за работы каждой второй из них.

По мнению 42% жителей Тульской области, плакать на работе недопустимо. Однако каждый пятый считает, что чувства могут захватить как женщин, так и мужчин. Каждый десятый респондент уверен: слёзы простительны только женщинам, рассказали аналитики Superjob.

Каждый третий россиянин признался, что хотя бы раз позволил себе слезы на работе: 15% — неоднократно и по разным причинам, 13% плакали только из-за профессиональных проблем (трудного проекта, сложных клиентов, непонимания с руководством, отношений в коллективе и проч.), а 5% — лишь из-за трудностей, связанных с личной жизнью.

Среди тех, кому доводилось плакать на работе, больше менеджеров по работе с клиентами, учителей и воспитателей, продавцов — работа с людьми всегда сопряжена с эмоциями.

Сторонников сдержанного поведения в рабочем коллективе больше среди представителей сильного пола. 81% мужчин никогда не плакали на работе, а среди женщин таких только 29%.

Чем старше респонденты и чем выше уровень их дохода, тем реже они рассказывали о том, что им приходилось плакать на работе.