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Каждый третий туляк признался, что хотя бы раз позволил себе плакать на работе

Каждый третий туляк признался, что хотя бы раз позволил себе плакать на работе

Чаще всего плакали именно женщины.

Расплакаться на работе — это про женщин: хотя бы однажды доводилось плакать из-за работы каждой второй из них. 

По мнению 42% жителей Тульской области, плакать на работе недопустимо. Однако каждый пятый считает, что чувства могут захватить как женщин, так и мужчин. Каждый десятый респондент уверен: слёзы простительны только женщинам, рассказали аналитики Superjob.

Каждый третий россиянин признался, что хотя бы раз позволил себе слезы на работе: 15% — неоднократно и по разным причинам, 13% плакали только из-за профессиональных проблем (трудного проекта, сложных клиентов, непонимания с руководством, отношений в коллективе и проч.), а 5% — лишь из-за трудностей, связанных с личной жизнью. 

Среди тех, кому доводилось плакать на работе, больше менеджеров по работе с клиентами, учителей и воспитателей, продавцов — работа с людьми всегда сопряжена с эмоциями.

Сторонников сдержанного поведения в рабочем коллективе больше среди представителей сильного пола. 81% мужчин никогда не плакали на работе, а среди женщин таких только 29%.

Чем старше респонденты и чем выше уровень их дохода, тем реже они рассказывали о том, что им приходилось плакать на работе.

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Автор:
сегодня, в 12:35 0
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