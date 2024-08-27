Какие законы вступают в силу в сентябре

Таксисты должны страховать ответственность

перед пассажирами



С 1 сентября автопарки такси или самозанятые таксисты должны страховать свою ответственность перед пассажирами как перевозчики (ОСГОП). Вступают в силу соответствующие поправки в закон о такси.

То есть даже если происшествие произошло не по вине таксиста, пассажир получит компенсацию от страховщика до 2 миллионов рублей.

Сейчас пассажир может рассчитывать на компенсацию до 500 тысяч рублей и только в том случае, если автомобиль попал в ДТП по вине таксиста. Либо в той ситуации, когда у виновника аварии, если это не таксист, есть полис ОСАГО. В общем, такси, по сути, приравняют к общественному транспорту.

У перевозчиков, получивших разрешение на осуществление перевозок до 1 сентября 2024 года, будет 60 дней на заключение этого нового страхового договора. Иначе действие разрешения будет приостановлено, а через 30 дней — и вовсе аннулировано.

Меняется порядок оплаты сверхурочной работы



Расчет оплаты сверхурочной работы с сентября считается на основании полной заработной платы с учетом всех ее составляющих. Работодатели должны брать в расчет при оплате сверхурочной работы надбавки за квалификацию, сложность, в том числе районные коэффициенты и стимулирующие выплаты.

Ранее при расчете чаще всего учитывался только базовый оклад, который мог составлять 10-25% всей зарплаты. Это приводило к тому, что сотрудник, который работал сверхурочно, оказывался в худшем положении, чем тот, что трудится в нормальных условиях.

Основной принцип оплаты сверхурочной работы остался прежним: первые два часа оплачиваются сотруднику минимум в полуторном размере, последующие часы — минимум в двойном размере.

В школах появятся новые предметы



Так, вместо предмета «Технология» в расписание введен «Труд (технология)». Это одна из тех новинок, о которой было множество дискуссий, но которую, в итоге, поддержало большинство и родителей, и учителей.

Детей снова будут учить шить, строгать, готовить и мастерить.

Знакомый предмет «Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)» теперь будет называться «Основы безопасности и защиты Родины». Здесь ребятам расскажут о том, как оказывать первую медицинскую помощь, как отличать фейковую информацию от реальной и о многом другом. По мнению экспертов, преподавать предмет по совместительству нельзя — нужно отдельно готовить педагогов.

В школы вернется серебряная медаль

Школьникам, успешно сдавшим Государственную итоговую аттестацию, будет вручаться медаль «За особые успехи в учении» не только I, но и II степени. Медали «За особые успехи в учении» II степени, или серебряные медали, будут вручать за две оценки «хорошо» и остальные «отлично».

Медаль играет роль, когда несколько абитуриентов набрали одинаковые баллы ЕГЭ. В этом случае медалистам отдается предпочтение. Напомним, серебро в школе упразднили в 2014 году.

Горячее питание для учеников 1-4-х классов

станет обязательным



1 сентября истекает срок поэтапного введения бесплатного горячего питания для школьников младших классов. Получать горячие завтраки или обеды в зависимости от того, в какую смену учится ребенок, будут все обучающиеся по программам начального общего образования в государственных и муниципальных школах независимо от доходов их семей.

Студенты смогут переводиться с платного

обучения на бесплатное



Перейти с платного образования на бесплатное смогут дети лиц, принимавших участие в СВО на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, это право предоставляется самим участникам СВО. Приказ Минобрнауки вступает в силу 1 сентября.

Чтобы перейти с платного обучения на бесплатное, нужно подать заявление, прикрепив его документами, подтверждающими льготы. Заявление удовлетворят, если студент не имеет академической задолженности, дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате обучения.

Для студентов и аспирантов учредят новые выплаты

В России появятся стипендии имени Камиля Валиева, советского и российского физика; Сергея Королева, конструктора ракетно-космических систем; Ирины Антоновой, советского и российского ученого-искусствоведа, и Елены Гнесиной, русской и советской пианистки. Такие постановления Правительства вступают в силу 1 сентября.

Получить стипендию имени Камиля Валиева смогут студенты и аспиранты, имеющие значительные достижения в области электронной промышленности. Всего предусмотрено 50 стипендий для студентов по 55 тысяч рублей ежемесячно и 30 стипендий для аспирантов по 75 тысяч рублей ежемесячно.

На стипендию имени Сергея Королева смогут претендовать студенты и аспиранты, добившиеся значительных достижений в области инженерного дела. Всего будет 10 стипендий для студентов по 15 тысяч рублей в месяц и 10 стипендий для аспирантов по 20 тысяч рублей.

Стипендию имени Ирины Антоновой смогут получить студенты вузов, обучающиеся по направлениям «музеология и охрана объектов культурного и природного наследия» и «история искусств». Размер стипендии составит 15 тысяч рублей ежемесячно.

Стипендия имени Елены Гнесиной учреждена для лучших студентов российских вузов, обучающихся по направлению «музыкальное искусство». С 1 сентября ежемесячную выплату в размере 15 тысяч рублей будут получать 11 студентов.

В вузах запускается проект по повышению зарплат

В 50 вузах — участниках проекта «Передовые инженерные школы» с 1 сентября вырастут зарплаты преподавателей фундаментальных наук. По данным Минобрнауки, это около 7,5 тысячи преподавателей, у которых учатся 300 тысяч студентов.

Повышение заработной платы для этой категории преподавателей — одно из поручений Президента России Владимира Путина по итогам Послания Федеральному Собранию.

На первом этапе повышение коснется преподавателей 178 специальностей в трех областях образования: естественно-научной, инженерной и медицинской.

Пенсионерам старше 80 лет фиксированную

часть пенсии увеличат вдвое



Индексация пенсий на федеральном уровне с 1 сентября не предусмотрена. Однако отдельные категории граждан, которые находятся на заслуженном отдыхе, могут рассчитывать на денежную прибавку. Такие нормы установлены рядом федеральных законов.

Так, гражданам, которым в сентябре исполнится 80 лет, будет в два раза увеличена фиксированная часть пенсии — с 7567,3 до 15 134,6 рубля. Также на перерасчет пособия могут рассчитывать россияне, которые закончили свою трудовую деятельность в августе, и те, кому с 1 августа установлена повышенная группа инвалидности.

Инвалидам помогут дома, в учебе и на работе

В законодательстве появится понятие сопровождаемого проживания. Услуги по сопровождаемому проживанию включают в себя реабилитацию и абилитацию, в том числе формирование у инвалидов навыков самообслуживания. Кроме того, персональный ассистент поможет подопечным получить образование или вести трудовую деятельность.

Воспользоваться услугами сопровождаемого проживания смогут инвалиды II степени и выше. В зависимости от состояния здоровья продолжительность услуги составит от 4 до 24 часов в сутки.

Россиянам разрешат пользоваться дефибрилляторами

1 сентября вступят в силу изменения в закон об охране здоровья. С этого момента любой, кто оказался рядом с пострадавшим человеком, сможет оказать ему помощь и, в частности, использовать автоматические дефибрилляторы. Но пока таких аппаратов практически нигде нет. Минпромторг готовит перечень мест, где появятся дефибрилляторы.

Родители смогут подтвердить родство

с выношенным суррогатной матерью ребенком

Порядок установления генетических родителей ребенка, которого вынашивает суррогатная мать, определен постановлением Правительства от 31 мая 2023 года № 882. Документ вступает в силу 1 сентября.

Пройти исследования смогут потенциальные родители, состоящие в браке между собой, или одинокая женщина. Согласно документу, процедура установления генетического родства включает:

подтверждение генетической принадлежности половых клеток, использовавшихся для оплодотворения, или эмбриона потенциальным родителям или одинокой женщине;

молекулярно-генетическое исследование для установления генетического родства ребенка, рожденного суррогатной матерью, с потенциальными родителями или одинокой женщиной.

Использование плавающих ставок

по кредитам ограничат

С 1 сентября в России будет ограничено применение плавающих ставок по кредитам и займам. Это нужно, чтобы ограничить риски резкого увеличения ставок для физлиц и микропредприятий.

Теперь минимальный размер такого кредита должен быть равен величине среднемесячной номинальной зарплаты по данным Росстата, умноженной на 1000, сейчас это около 74 млн руб.

Выдавать кредиты и займы с переменной ставкой на меньшую сумму с 1 сентября будет нельзя.

Исключение составят ипотечные кредиты с переменной ставкой на сумму от 15 до 74 млн руб., если они выданы на срок менее двадцати лет.

Теплицы и сараи ограничили в размерах

Определены характеристики вспомогательных сооружений и построек, которые могут возводиться рядом с основным зданием без разрешения на строительство. Их размеры записали в постановление Правительства от 4 мая 2023 года № 703.

Согласно документу, например, при строительстве промышленных объектов вспомогательная постройка не может иметь площадь более 1,5 тысячи квадратных метров. Высота вспомогательных построек на приусадебных участках или участках, где ведется индивидуальное жилищное строительство, не должна превышать трех этажей или 20 метров. Постановление будет действовать до 1 сентября 2028 года.

продать ипотечную квартиру станет проще



С 11 сентября ипотечники с просроченным долгом по жилищному кредиту смогут самостоятельно продавать жилье, находящееся в залоге.

Таким образом, заемщики с финансовыми трудностями смогут продавать ипотечное жилье, минуя процедуры суда и торгов. Однако обратиться к банку с заявлением о продаже квартиры можно будет только, если он еще не подал в суд на заемщика. После получения заявления у банка есть десять дней, чтобы принять положительное или отрицательное решение. Срок продажи ипотечного жилья — четыре месяца, но он может быть продлен по соглашению сторон.

По материалам «Российской газеты» и «Парламентской газеты».