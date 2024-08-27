«Тулица» начала сезон с триумфальной победы над «Ленинградкой»

Волейболистки «Тулицы» начали новый спортивный сезон с победы – в рамках «Кубка Легенд» они сыграли с «Ленинградкой».
Встреча получилась яркой, зрелищной и завершилась убедительной победой тульской команды – 0:3 (23:25, 23:25, 24:26).
Трудный, но яркий и насыщенный матч завершился со счётом 0:3 в пользу наших девчонок!
Волейболистки «Тулицы» начали новый спортивный сезон с победы – в рамках «Кубка Легенд» они сыграли с «Ленинградкой».
Встреча получилась яркой, зрелищной и завершилась убедительной победой тульской команды – 0:3 (23:25, 23:25, 24:26).
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