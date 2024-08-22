В Туле появилось граффити, посвященное российскому флагу

Композиция появилась на Калужском шоссе. Её венчает фраза: «Наш государственный флаг – это символ нашего единства». Всем, кто трудился над созданием этого граффити, работа доставила незабываемые эмоции. А в завершении все участники с удовольствием сделали групповой снимок на фоне городской стены – еще вчера совсем обычной, а теперь наполненной новым, патриотическим смыслом.

– Мне очень нравится, что у нас в городе появляются такие граффити. Они украшают Тулу, – считает директор тульского лицея № 2 им. Б. А. Слободскова Константин Гончаров. – Смыслы для своих работ активисты выбирают актуальные. Например, стрит-арт на медицинскую тематику появлялся в пандемию, когда жители Тулы и области говорили «спасибо» врачам за их героизм и самоотверженную работу. Это поддерживало работников здравоохранения в непростой период. Были и граффити в честь Дня Победы, Дня народного единства. Это очень правильный подход.

Константин Геннадьевич также рассказал, что в лицее, которым он руководит, сегодня открылась небольшая выставка, посвященная истории российского государственного флага.

– Хорошо, что мы привлекаем подрастающее поколение к таким акциям, – считает директор гимназии № 11 им. Александра и Олега Трояновских города Тулы Олеся Филина. – Уверена, что наши дети будут расти патриотами, поддерживать свое государство.

– «Стены смыслов» – это еще она понятная и увлекающая детей возможность проникнуться историей родной страны и с помощью творчества, фантазии поделиться с любимым городом своим личным отношением к той или иной важной общественной теме. Проект реализуется «Молодой Гвардией» в Тульской области с лета 2021 года. За это время появилось более 20 граффити на стенах многоквартирных домов и социальных учреждений региона. Основными участниками проекта являются дети с особенностями развития и дети участников СВО.

В рамках проекта «Стены смыслов» организуются акции, которые помогают людям в трудные времена, объединяют, поднимают патриотический дух. Представители молодежного крыла партии «Единая Россия» проводят интерактивные игры на знание истории страны, организуют тематические мастер-классы, в том числе связанные с национальными праздниками и важными историческими датами. И эта работа будет продолжаться, – говорит председатель Тульской областной Думы, региональный координатор федерального партпроекта «Историческая память» Николай Воробьев.