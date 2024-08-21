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В Госдуме дорабатывают законопроект о выплатах за прочный семейный союз
Фото: ru.freepik.com.

В Госдуме дорабатывают законопроект о выплатах за прочный семейный союз

Депутаты не решили, как распределять сумму выплат.

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал, что в настоящее время депутаты дорабатывают законопроект, который на федеральном уровне закрепит поощрение граждан за вступление в брак и его продолжительность, сообщает RT со ссылкой на «Парламентскую газету».

Документ был внесён в Госдуму депутатами в январе 2024 года. По словам Нилова, более 20 регионов так или иначе чествуют супругов, проживших вместе 50 и более лет в законном союзе. В правительстве документ не поддержали из-за не проработанности предложенного механизма выплат.

— Нам предстоит проработать механизм выплаты. Сумму выплаты будут делить на обоих супругов или её будут перечислять на счёт одного из супругов, банковский счёт которого будет приложен к заявлению, — сказал Нилов.

Как добавил депутат, недочёты постараются устранить к осенней сессии.

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Автор:
сегодня, в 09:24 +1
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