Пьяный хулиган поднял по тревоге экстренные службы Тулы: суд огласил ему приговор

Мужчину осудили за заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве на объекте социальной инфраструктуры, совершенное из хулиганских побуждений.

Судом установлено, что 13 июня мужчина, будучи в нетрезвом состоянии, позвонил по номеру 112 и заявил, что хочет взорвать объект социальной инфраструктуры. Тем самым он нарушил общественный порядок, проявив явное неуважение к обществу, поставил под угрозу общественную безопасность.

На место сразу прибыли представители всех экстренных служб. Проверив здание, силовики не обнаружили в нём взрывного устройства. В судебном заседании подсудимый полностью признал вину. Учитывая наличие смягчающих обстоятельств, суд приговорил его к штрафу на сумму 200 тысяч рублей.

Кроме того, он должен будет возместить тульской полиции имущественный ущерб на сумму 4713 рублей, связанный с выездом следственно-оперативной группы и понесёнными расходами. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.