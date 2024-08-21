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В Донском отменили празднование Дня города

В Донском отменили празднование Дня города

Из-за напряженной обстановки в стране праздник перенесут на другую дату.

В Донском отменили празднование Дня города. Об этом сообщил глава города Сергей Кулик. 

31 августа Донской должен был отпраздновать 85-летие города. Власти подготовили широкую развлекательную программу. 

— В сложившейся ситуации мы не в праве устраивать веселье. Льется кровь, погибают дети, старики, военные. Считаю своим долгом отменить все развлекательные мероприятия и бросить все силы на поддержку людей, попавших в беду. Несомненно мы поблагодарим ветеранов, внесших огромный вклад в развитие города, — отметил Кулик. 

В День города планирует открыть сквер Памяти дончан, погибших в специальной военной операции (СВО). Развлекательные мероприятия перенесут на другое время. 

Ранее широкое празднование Дня города отменили в Веневе, Новомосковске и Богородицке. 

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Автор:
сегодня, в 11:39 +6
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