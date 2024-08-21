В Донском отменили празднование Дня города. Об этом сообщил глава города Сергей Кулик.

31 августа Донской должен был отпраздновать 85-летие города. Власти подготовили широкую развлекательную программу.

— В сложившейся ситуации мы не в праве устраивать веселье. Льется кровь, погибают дети, старики, военные. Считаю своим долгом отменить все развлекательные мероприятия и бросить все силы на поддержку людей, попавших в беду. Несомненно мы поблагодарим ветеранов, внесших огромный вклад в развитие города, — отметил Кулик.

В День города планирует открыть сквер Памяти дончан, погибших в специальной военной операции (СВО). Развлекательные мероприятия перенесут на другое время.

Ранее широкое празднование Дня города отменили в Веневе, Новомосковске и Богородицке.