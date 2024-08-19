В Веневе отменили широкое празднование Дня города

В связи со сложившейся обстановкой в стране в Веневе отменили традиционный формат празднования Дня города. Об этом сообщил глава администрации Веневского района Андрей Шубчинский.

— Мы считаем, приглашение звезд, массовые гулянья и веселье по морально-этическим соображениям в нынешних условиях немного неуместны. Я думаю, не стоит объяснять почему. Наша задача — поддержать всех тех, кто находится в трудной жизненной ситуации, поддержать наших ребят, которые насмерть сражаются с врагом. Отмена концертов и широких празднеств — самое малое, что мы можем для них сделать. Я уверен, что вы поддержите меня в этом решении, — подчеркнул глава района.

Город отмечает 653 годовщину. По словам Шубчинского, небольшие мероприятия проведут в центре культурного развития.