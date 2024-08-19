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В Веневе отменили широкое празднование Дня города

В Веневе отменили широкое празднование Дня города

Такое решение приняли из-за напряженной ситуации в стране.

В связи со сложившейся обстановкой в стране в Веневе отменили традиционный формат празднования Дня города. Об этом сообщил глава администрации Веневского района Андрей Шубчинский. 

— Мы считаем, приглашение звезд, массовые гулянья и веселье по морально-этическим соображениям в нынешних условиях немного неуместны. Я думаю, не стоит объяснять почему. Наша задача — поддержать всех тех, кто находится в трудной жизненной ситуации, поддержать наших ребят, которые насмерть сражаются с врагом. Отмена концертов и широких празднеств — самое малое, что мы можем для них сделать. Я уверен, что вы поддержите меня в этом решении, — подчеркнул глава района. 

Город отмечает 653 годовщину. По словам Шубчинского, небольшие мероприятия проведут в центре культурного развития.

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Автор:
сегодня, в 13:08 +1
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отмена концертовдень городаАндрей Шубчинский

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